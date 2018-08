Stasera in tv: "Subdola Ossessione" su Rai 2

Di Pietro Ferraro domenica 26 agosto 2018

Rai 2 stasera propone Subdola ossessione (A Teacher's Obsession), film thriller del 2015 diretto da Blair Hayes e interpretato da Mia Rose Frampton, Boti Bliss, Molly Hagan e Dillon James.





Cast e personaggi

Mia Rose Frampton: Bridgette Burwitt

Boti Bliss: Jane Cunningham

Molly Hagan: Candace

Dillon James: Bobby

Madalyn Horcher: Dani

Eric Curtis Johnson: Mr. Jeter

Adrian Sparks: Preside York

Simone Bailly: Coach Rubino

Loren Azlein: Giocatore di Lacrosse

Judy Durkin: Giocatore di Lacrosse

Jana Nawartschi: Paziente psichiatrico

Chris Ufland: Guardia di sicurezza

Michele Weaver: Burly Shark





La trama

A seguito del peggioramento dei suoi voti scolastici, la studentessa e talentuosa atleta Bridgette (Mia Rose Frampton) viene esclusa dalla squadra di Lacrosse. Bridgette non potrà tornare a giocare fino a che non riuscirà a migliorare i suoi voti. In soccorso di Bridgette arriverà Jane Cunningham (Boti Bliss) una nuova insegnante della Edgington Academy che però comincerà ad interessarsi in modo particolare e inquietante a Bridgette, un interesse subdolo che alla lunga finirà per minacciare il futuro della ragazza.





Curiosità