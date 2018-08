The Old Man & the Gun: nuovo trailer del film con Robert Redford

Di Pietro Ferraro domenica 26 agosto 2018

Disponibile un nuovo trailer di The Old Man & the Gun che vede protagonista Robert Redford che ha recentemente confermato di voler abbandonare la recitazione, quindi "The Old Man & the Gun" potrebbe essere il suo ultimo film in veste di attore.

Robert Redford conferma il suo ritiro dalla recitazione

Insieme al trailer c'è anche una locandina che riporta la tagline "una storia per lo più vera" che sottolinea un mix di racconto biografico e fiction con Robert Redford che recita al fianco di Danny Glover e Tom Waits.

In "The Old Man & the Gun", che è basato su una storia vera, seguiamo Forrest Tucker (Robert Redford) dalla sua audace fuga da San Quintino all'età di 70 anni ad una serie senza precedenti di rapine che hanno confuso le autorità e affascinato il pubblico. Coinvolti nella caccia all'uomo sono il detective John Hunt (Casey Affleck), che rimane affascinato dall'impegno di Forrest per il suo mestiere, e da una donna (Sissy Spacek), che lo ama nonostante la sua professione scelta.

Il cast è completato da Tika Sumpter, Elisabeth Moss, Isiah Whitlock Jr., Keith Carradine, Gene Jones, John David Washington e Augustine Frizzell.

Il film è diretto da David Lowery, il regista di Storia di un fantasma torna a collaborare con Robert Redford dopo aver diretto l'attore nel remake Il drago invisibile.

Prima della sua uscita nelle sale americane il 28 settembre, "The Old Man & the Gun" debutterà al Toronto International Film Festival.