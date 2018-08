Star Wars 9 riporterà su schermo un iconico villain della saga?

Un nuovo rumor rivela il ritorno in "Star Wars 9" del Fantasma di Forza di un leggendario villain della saga.

Star Wars 9 di J.J. Abrams sta entrando nella terza settimana di riprese e come da copione cominciano a circolare voci, tra queste ce n'è una che afferma che un personaggio leggendario tornerà in questo capitolo finale della saga Skywalker, che si propone di concludere e tirare le fila delle tre trilogie ambientate nell'ormai iconica "galassia lontana lontana".

ATTENZIONE!!! A seguire ci sono potenziali SPOILER su Star Wars 9.

Secondo questo nuovo rumor ci sarà una scena in "Star Wars 9" che non includerà solo Kylo Ren e Anakin Skywalker, ma anche il ritorno di Darth Vader!

In "Il risveglio della Forza" è stato introdotto Ben Solo alias Kylo Ren, un apprendista intento a percorrere la strada che lo porterà definitivamente al Lato oscuro guidato dal Leader Supremo Snoke. Kylo è ossessionato dalla figura di suo nonno Darth Vader, a tal punto da tenere come una reliquia l'iconico casco del leggendario Signore Oscuro dei Sith. L'elemento "ossessione" è stato completamente abbandonato in "Gli Ultimi Jedi", scelta che ha fatto storcere il naso a molti fan. Il film di Rian Johnson ha nettamente diviso il fandom e ora spetta a J.J. Abrams ricucire lo strappo, accontentando i fan delusi e coloro che vogliono vedere più riferimenti alla trilogia originale.

Si vocifera da tempo che Abrams stia pianificando di utilizzare "Star Wars 9" per legare insieme tutte le trilogie, gli spin-off e le serie tv. Altre voci affermano che il film sarà il più lungo della saga e ci sono state voci insistenti sul fatto che questo sequel finale, vista la sua mole, potrebbe essere addirittura diviso in due parti. Naturalmente nulla di tutto ciò è stato in alcun modo confermato ufficialmente.

Anche se si tratta solo di un rumor, non può non intrigare l'idea di una scena che mostri Darth Vader e Anakin Skywalker insieme sullo schermo. Sappiamo che in "Star Wars 9" ci saranno dei Fantasmi di Forza. Obi-Wan Kenobi è tornato dalla morte in "L'impero colpisce ancora", e da allora abbiamo visto Yoda, Anakin e una versione animata di Qui-Gon, tutti tornati come Fantasmi di Forza. "Il risveglio della Forza" ha creato anche un nuovo elemento denominato Forcebacks, dei flashback che utilizzano la visione di Forza.

Si ritiene che Darth Vader tornerà in una di queste visioni di Forza, elemento sperimentato da Kylo Ren mentre era alle prese con il suo passato. A seguire una descrizione della scena che vedrà Kylo Ren, Anakin e Darth Vader condividero lo schermo.

Viene mostrato Kylo Ren in piedi in quella che sembra essere una nuova sala del trono creata per se stesso. Davanti a lui c'è un finestra, un'ampia finestra che affaccia sullo spazio. Sulla finestra c'è un riflesso di quello che sembra essere un Fantasma di Forza ibrido, con metà volto di Anakin e metà volto di Vader.

C'è un concept art legato a questa scena, ma molti concept art creati per i vari film di Star Wars spesso non sono stati poi utilizzati. La stessa fonte di questo concept art ha fatto trapelare anche gli ultimi momenti di Luke sulla sua roccia della meditazione sul pianeta Ahch-To, illustrazione trapelata prima dell'uscita de "Gli ultimi Jedi". Il companion book ufficiale di "Il risveglio della Forza" mostra che J.J. Abrams avrebbe voluto utilizzare il Fantasma di Forza ibrido di Darth Vader / Anakin in quel primo sequel, ma l'idea è stata abbandonata. Se dobbiamo credere a questo nuovo rumor, Abrams sta ripescando alcune delle sue idee originali nella creazione di questa nuova storia. Oltre al rumor sul fantasma ibrido di Darth Vader / Anakin, sappiamo che Luke tornerà e che J.J. Abrams ha confermato che il Jedi è ufficialmente morto, quindi quello che è stato descritto come uno Skywalker più giovane apparirà probabilmente come un Fantasma di Forza. Ci sono voci che anche Obi-Wan potrebbe tornare come Fantasma di Forza, il che renderebbe Star Wars: Episodio IX un reunion di proporzioni epiche.

