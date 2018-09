Rambo 5: Sylvester Stallone aggiorna sull'imminente via alle riprese

Di Pietro Ferraro martedì 11 settembre 2018

Sylvester Stallone si prepara a girare "Rambo 5".

Sylvester Stallone continua a fornire aggiornamenti sull'inizio delle riprese di Rambo 5 con un nuovo post sui social media.

Rambo 5: primi dettagli su trama e personaggi Iniziata la fase casting di "Rambo 5" con nuovi dettagli sulla trama e i personaggi del sequel "messicano" con Sylvester Stallone.

Con Creed 2 attualmente in fase di post-produzione, Sylvester Stallone si sta concentrando totalmente su "Rambo 5". Stavolta l'attore ha pubblicato una foto di John Rambo sotto la pioggia che impugna un machete con una didascalia che dice: "Si parte presto e sono molto eccitato...il mondo potrà cambiare ma non lui. Niente è finito!".

Le riprese di "Rambo 5" dovrebbero iniziare questo mese in Bulgaria e alle isole Canarie spagnole sotto la guida di Adrian Grunberg regista di Viaggio in paradiso (Get the Gringo).

Rambo 5 si svolgerà dopo gli eventi dell'ultimo film e vedrà il personaggio residente in Arizona. Rambo vive e lavora in un ranch, cercando di vivere una vita isolata e tranquilla. Tutto cambia quando una banda di trafficanti di esseri umani inizia a rapire donne locali e portarle in Messico. John Rambo collabora con un giornalista per salvare queste donne e strapparle ad un terribile destino.

"Rambo 5" dovrebbe arrivare nelle sale per l'autunno 2019, ma una data di uscita ufficiale deve ancora essere confermata. Rambo 4 aka John Rambo del 2008 ha incasssato 113 milioni di dollari nel mondo da un budget di 50 milioni ed è stato ampiamente sottovalutato dalla critica. In seguito Stallone è tornato alla ribalta con lo spin-off Creed, un successo che ha generato un sequel in uscita nei cinema italiani il 29 novembre e portato alla pianificazione di un'altra puntata del franchise I Mercenari.

Fonte: Screenrant



Rambo 5: Sylvester Stallone si allena prima delle riprese (video)

Sylvester Stallone torna a parlare di Rambo 5 con un video che mostra un momento dell'allenamento per il suo ritorno al ruolo iconico di John Rambo. Dopo voci e smentite su un ritorno di Stallone nei panni dell'eroe d'azione degli anni '80, è stato finalmente confermato che l'attore è pronto ad affrontare Rambo ancora una volta.

Lo sviluppo di "Rambo 5" è stato piuttosto travagliato. Un reboot del franchise è stato confermato per la prima volta a ottobre 2016, e nessuno era sicuro che Stallone sarebbe tornato nel ruolo di protagonista. Il film è stato poi messo in stand-by quando sono stati annunciati i piani per una serie televisiva di Rambo, senza il coinvolgimento di Stallone. Ma quando alla serie tv non è stata data luce verde, un "Rambo 5" è tornato in ballo. A maggio di quest'anno è stato finalmente confermato che Stallone sarebbe tornato per la quinta volta nei panni di John Rambo, annuncio seguito da un recente aggiornamento, non ancora ufficializzato, che ha segnalato alla regia l'Adrian Grunberg di Viaggio in paradiso (Get the Gringo).

Ora Stallone ha utilizzato Instagram per mostrare ai suoi fan che si sta preparando attivamente per "Rambo 5". Stallone ha pubblicato un video che mostra una parte del suo allenamento. Il video mostra l'attore di 72 anni che solleva un peso di 113 chilogrammi sul pavimento della sua palestra. Il video è accompagnato da una didascalia in cui Stallone afferma: "Prepararsi per Rambo. Anche se hai raggiunto una certa età non significa che devi SENTIRE quell'età! Continua a pompare, continua ad insistere!".

Ricordiamo che in un'intervista del 2016, Stallone aveva disatteso le speranze dei fan di tornare al personaggio di Rambo perché si sentiva troppo vecchio per l'impegno fisico richiesta dal ruolo. L'attore in quell'occasione disse: "Il cuore è disposto, ma il corpo dice: 'Stai a casa!'. Sono come i combattenti che tornano indietro per un ultimo round e le beccano. Lascia fare a qualcun altro". Chiaramente l'attore nel frattempo ha cambiato idea per la gioia dei fan di Rambo, che potranno rivedere l'iconica "macchina da guerra" coinvolto in una nuova missione che è stato svelato vedrà Rambo contrapposto ad alcuni trafficanti di esseri umani.











Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: Ago 24, 2018 at 9:50 PDT

Fonte: Sylvester Stallone