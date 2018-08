The Nun: la "Living Dead Doll" della suora Valak

Di Pietro Ferraro domenica 26 agosto 2018

In attesa dell'uscita dello spin-off horror "The Nun" vi riproponiamo la "Living Dead Doll" della suora demoniaca Valak.

Il 20 settembre arriva nei cinema italiani The Nun, quinto film del "Conjuring Universe" che ci narrerà le origini di uno dei personaggi più terrificanti, la demoniaca suora Valak che ha debuttato nel sequel The Conjuring - Il caso Enfield (The Conjuring 2) per poi fruire di una scena dopo i titoli di coda di Annabelle 2: Creation.

The Nun: nuova featurette 'The Conjuring Universe'

Valak è un demone descritto in diversi grimori goetici come la "Chiave di Salomone" e oltre che in The Conjuring 2 viene menzionato anche nel film horror Vampires di John Carpenter e in un episodio della prima stagione della serie tv Shadowhunters.

L'universo cinematografico di The Conjuring ha incassato oltre 1 miliardo di dollari al botteghino e ha introdotto agli spettatori una orribile galleria di malvagi esseri sovrannaturali che tormentavano gli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren.

La "Living Dead Doll" di Valak, alta 25 centimentri, abbigliata con l'abito da monaca del film e fornita di cinque punti di articolazione è disponibile sul sito ufficiale di MezcoToyz.