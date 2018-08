E' morto Neil Simon

Di Pietro Ferraro lunedì 27 agosto 2018

E' scomparso all'età di 91 anni il pluripremiato scrittore e drammaturgo Neil Simon.

E' scomparso all'età di 91 anni in un ospedale di New York, a Manhattan, lo sceneggiatore e drammaturgo Neil Simon, l'autore durante il fine settimana ha ceduto alle complicazioni causate da una polmonite.

Simon che ha collezionato più nomination agli Oscar e ai Tony di qualsiasi altro scrittore nella storia, si lascia alle spalle una raccolta di lavori che copre oltre 5 decadi e comprende 40 opere teatrali, alcune delle quali sono state adattate con grande successo per il grande schermo, vedi La strana coppia e A piedi nudi nel parco. Simon è considerato il drammaturgo americano di maggior successo commerciale della storia.

Simon non si è contraddistinto solo sul palcoscenico e sullo schermo, ma ha anche contribuito a creare le moderne sitcom, lavorando a successi degli anni '50 come Your Show of Shows di Sid Caesar e The Phil Silvers Show. Una delle sue commedie più popolari, "La strana coppia", dopo essere diventato un successo cinematografico con protagonisti Jack Lemmon e Walter Matthau sarà adattata in una sitcom della ABC in onda dal 1970 al 1975, interpretata da Tony Randall e Jack Klugman, e poi rilanciata in formato reboot nel 2015 sulla CBS con protagonisti Matthew Perry e Thomas Lennon.

Neil ha la capacità di scrivere personaggi, anche i personaggi principali per i quali dovremmo fare il tifo, che sono assolutamente imperfetti, hanno delle debolezze, hanno difetti, ma sono esseri umani, non sono tutti cattivi o tutti buoni, sono persone che conosciamo. Jack Lemmon sui personaggi scritti da Neil Simon

Neil Simon ha iniziato a scrivere dopo essersi unito alla riserva dell'U.S. Air Force negli anni '40, dove ha lavorato per il giornale dell'Esercito come redattore sportivo. In seguito frequenterà l'Università di Denver affinando la sua tecnica e dando forma al suo stile. La sua prima grande occasione di scrittura è arrivata nel nel 1960 collaborando a sketch per il programma televisivo "Your Show of Shows" con suo fratello maggiore Danny e un team di autori che includeva Mel Brooks, Woody Allen, Larry Gelbart, Mel Tolkin e Carl Reiner.

Simon e suo fratello passarono dal piccolo schermo al palcoscenico, scrivendo sketch per A Catch a Star nel 1955. Scrisse la sua prima opera a Broadway nel 1961 con Alle donne ci penso io (Come Blow Your Horn). Ha poi scritto "A piedi nudi nel parco" nel 1963 con Robert Redford ed Elizabeth Ashley. Nello stesso anno la Paramount Pictures ha trasformato "Alle donne ci penso io" in un film interpretato da Frank Sinatra, diretto da Bud Yorkin da una sceneggiatura adattata di Norman Lear.

Simon ha poi adattato personalmente per il grande schermo: "A piedi nudi nel parco" (1967), "La strana coppia" (1968), Amiamoci così belle signore - l'ultimo degli amanti (1972), Il prigioniero della Seconda Strada (1975) e I ragazzi irresistibili (1975) che vide George Burns premiato con un Oscar al Miglior attore non protagonista.

Nel 1981 Simon porta al cinema il suo spettacolo teatrale "The Gingerbread Lady" nel film Solo quando rido che venne nominato a tre Oscar. Neil Simon ha scritto anche un paio di film non adattati da sue opere teatrali, Il rompicuori del 1972 diretto da Elaine May e Goodbye amore mio! del 1977 adattato poi in un musical di Broadway nel 1993.

Simon ha realizzato anche una trilogia di opere teatrali semi-autobiografiche che includevano "Brighton Beach Memoirs" del 1983, "Biloxi Blues" del 1985 e "Broadway Bound" del 1986. Nel 1991 mette in scena Lost in Yonkers con Kevin Spacey che ha ricevuto diversi riconoscimenti tra cui il Premio Pulitzer per la drammaturgia e il Tony Award al miglior spettacolo. "Brighton Beach Memoirs" e "Biloxi Blues" sono stati trasformati in due film di successo negli anni '80: Ricordi di Brighton Beach e Frenesie... militari. "Broadway Bound" è stato adattato come un film per la tv mentre "Lost in Yonkers" è approdato sul grande schermo nel 1993 nel film Proibito Amare, a soli due anni dal debutto dello spettacolo originale.

Fonte: The Hollywood Reporter