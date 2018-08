Ethan Hawke ridimensiona "Logan" e attacca i film con supereroi

Di Pietro Ferraro lunedì 27 agosto 2018

Ethan Hawke pensa che i film con supereroi danneggiano il cinema indipendente.

L'acclamato Logan - The Wolverine di James Mangold ha conquistato la critica con il suo approccio "adulto" e minimalista al genere con supereroi, con il film che ha entusiasmato non solo i fan della Marvel, ma anche chi non ama i cinecomic. Se il mondo ha amato "Logan", l'attore Ethan Hawke non considera il film un capolavoro. Hawke crede che il grande business del settore dell'intrattenimento stia danneggiando lo spirito indipendente e seppellendo i film che meritano di essere visti.

In una recente intervista Ethan Hawke ha parlato dell'importanza dei festival cinematografici, sottolineando che se non fosse stato per loro, i film "indie" sarebbero stati schiacciati da Hollywood. Hawke afferma che i festival sono in grado di far sapere alla gente cosa "merita di essere visto" e secondo Hawke il "Logan" di James Mangold non rientra in questa categoria.

Ora abbiamo il problema che ci vogliono imporre "Logan" come un un grande film. Ebbene è un grande film di supereroi. Tuttavia ci sono ancora persone in calzamaglia con del metallo che esce dalle loro mani. Non è Bresson. Non è Bergman. Sono andato a vedere "Logan" perche tutti mi dicevano che era un grande film e quando l'ho visto ho pensato: "No, questo è un solo bel film di supereroi". C'è una differenza, ma il grande business non pensa che ci sia una differenza. Il grande business vuole che tu pensi che questo sia un grande film perché vogliono farci soldi.

Ethan Hawke durante l'intervista ha anche criticato l'ipocrisia del settore e la sua avversione per i premi. Le idee di Hawke nei confronti dei film con supereroi potrebbero suscitare scalpore, in special modo alla luce di successi "globali" come Black Panther, ma "Logan" continuerà ad essere uno dei cinecomic più amati di sempre, e uno dei pochi film con supereroi che sono riusciti a mettere d'accordo critica e fan, nobiltando il genere alla stregua de Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan.

