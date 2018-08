John Wick 2: nuova action figure "Hot Toys" di Keanu Reeves

Di Pietro Ferraro lunedì 27 agosto 2018

Hot Toys annuncia una nuova action-doll ufficiale di Keanu Reeves nel sequel "John Wick 2".

L'action-thriller John Wick è stato una piacevolissima sorpresa che oltre a rilanciare la carriera di Keanu Reeves, ha visto l'esordio alla regia di due stuntmen, Chad Stahelski e David Leitch, che poi hanno affrontato progetti in solitaria: Stahelski ha diretto John Wick - Capitolo 2 e John Wick 3: Parabellum (nei cinema a maggio 2019) mentre Leitch ha diretto l'action-thriller Atomica Bionda con Charlize Theron e il sequel Deadpool 2.

La serie di "John Wick" segue le gesta del mitico sicario mentre scatena il caos e la furia contro i mafiosi che gli hanno fatto un torto e l'esercito di assassini internazionali che lo vogliono morto. Mettendo in scena adrenalinici scontri con armi da fuoco e combattimenti splendidamente coreografati, gli elettrizzanti film pieni di azione raccontano le classiche storie di vendetta e redenzione.

Per celebrare l'attesissima terza puntata di questo adrenalinico franchise d'azione Hot Toys presenta una nuova action-doll in scala 1:6 (31 cm di altezza per oltre 30 punti di articolazione) che ritrae Keanu Reeves nel sequel John Wick 2. Reeves torna per la seconda volta nei panni del leggendario sicario John Wick, costretto a rimettersi in gioco grazie a un ex socio che trama di prendere il controllo di una oscura organizzazione internazionale. Vincolato da un giuramento di sangue, John decide di aiutarlo e si dirige a Roma dove affronterà alcuni dei più spietati killer al mondo.

Realizzato con la consueta maestria, il "John Wick" di Hot Toys presenta una scultura della testa molto dettagliata, un abito a tre pezzi finemente realizzato, più articolazioni e un arsenale di accessori e armi tra cui una varietà di pistole, fucili e mitra (con relativi caricatori e custodie), una coppia di coltelli così come l'ormai famosa matita che Wick trasforma in una letale arma da offesa. La figure da collezione include anche due marker "Patto di sangue", diverse monete d'oro, un set di 10 mani intercambiabili e un espositore appositamente progettato.

Fonte: Hot Toys