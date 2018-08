The Toybox: trailer e poster del thriller sovrannaturale con Mischa Barton e Denise Richards

Di Pietro Ferraro martedì 28 agosto 2018

The Toybox: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller-horror con Mischa Barton e Denise Richards nei cinema americani dal 14 settembre 2018.

Avete mai sentito di un camper infestato da un'entità maligna? E' quello che affronteranno Denise Richards e Mischa Barton nel thriller sovrannaturale The Toybox cui andiamo a proporvi trailer e poster.

Jennifer (Richards) e la sua famiglia, marito e due figli, intraprendono un viaggio estivo in un camper usato. Lungo la strada trovano Samantha e suo fratello in panne sull'autostrada. Dopo aver guidato nel bel mezzo del nulla, il camper sembra acquisire volontà propria schiantandosi nel deserto rovente e isolato. A poco a poco l'ignaro gruppo di viaggiatori viene a conoscenza dai terribili segreti nascosti all'interno del camper e si trova a lottare per sopravvivere.

Il cast del film oltre a Denise Richards e Mischa Barton include anche Matt Mercer (Beyond the Gates, The Mind's Eye), Jeff Denton (NCIS, Criminal Minds), Brian Nagel (Katy Perry's Roar), Greg Violand (Batman vs Superman: Dawn of Justice) , Malika Michelle, David H. Greathouse e Katie Keene.

"The ToyBox" è diretto da Tom Nagel da una sceneggiatura di Jeff Denton. Jeff Miller (Inoperable, Ouija House) e i Nagel Brothers hanno contribuito alla storia. I Nagel Brothers producono con Miller (through Millman Productions) e Denton. Jim Jacobsen, Eric Brenner e Ronnie D. Lee sono i produttori esecutivi.

"The Toybox" debutta nei cinema americani il 14 settembre 2018.

Fonte: Joblo Movie Trailers