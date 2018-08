Beyond the Sky: trailer e poster del thriller fantascientifico sui rapimenti alieni

Di Pietro Ferraro martedì 28 agosto 2018

Beyond the Sky: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller fantascientifico di Fulvio Sestito nei cinema americani dal 21 settembre 2018.

Disponibili trailer e poster del thriller fantascientifico Beyond the Sky, che si propone di trovare la verità dietro avvistamenti UFO e rapimenti alieni.





Chris Norton ha sentito parlare di rapimenti alieni per tutta la sua vita ma è convinto che non sono reali. Partendo per confutare il fenomeno del rapimento alieno una volta per tutte, frequenta una convention UFO per incontrare presunti rapiti e rivelare la verità dietro le loro esperienze. È solo quando incontra Emily, che afferma di essere stata rapita ogni sette anni nel giorno del suo compleanno, che Chris si rende conto che potrebbero esserci più cose dietro queste affermazioni...Con il 28° compleanno di Emily a pochi giorni di distanza, Chris La aiuta a scoprire la verità mentre si trovano faccia a faccia con la realtà che non siamo soli.

Il regista Fulvio Sestito ha scritto il film con gli sceneggiatori Rebecca Berrih, Marc Porterfield e Rob Warren Thomas e assemblato un cast piuttosto interessante che include Ryan Carnes, Jordan Hinson, Peter Stormare, Dee Wallace, Martin Sensmeier e Don Stark. Peter Stormare è noto per ruoli da villain, come il Lucifero del film Constantine ed è recentemente apparso John Wick - Capitolo 2, mentre Dee Wallace, la mamma in E.T. di Steven Spielberg, è conosciuta per classici come Cujo, Le colline hanno gli occhi, Critters e la vedremo l'anno prossimo nell'horror Three From Hell di Rob Zombie.

"Beyond the Sky" segna il debutto alla regia di Fulvio Sestito che si è fatto notare con con il cortometraggio "The Showdown". Sestito vanta oltre 15 anni di esperienza negli effetti speciali, ha collaborato con il Mirada Studio di Gulliermo Del Toro per creare spot pubblicitari altamente avanzati per clienti come Disney, Mazda e Under Armour. Sestito ha collaborato inoltre con Blur Studios per creare filmati iperrealistici per diversi videogiochi e ha fondato uno studio di produzione per creare previsualizzazione avanzata per film, spot pubblicitari e progetti televisivi.

"Beyond the Sky" debutta nei cinema americani il 21 settembre 2018.

Fonte: Bloody Disgusting