Grosso Guaio a Chinatown: il film con The Rock sarà un sequel e non un remake

Di Pietro Ferraro martedì 28 agosto 2018

Aggiornamenti sul remake di "Grosso Guaio a Chinatown" dal produttore Hiram Garcia.

Un nuovo aggiornamento su Grosso Guaio a Chinatown con The Rock rivela che il film non sarà un remake bensì un sequel, con un approccio simile a quello utilizzato per Jumanji. Quando nel 2015 arrivò la notizia che Dwayne Johnson stava lavorando ad una versione moderna del classico di John Carpenter, che vedeva protagonista Kurt Russell come l'iconico Jack Burton, si parlava di remake. Gli aggiornamenti sul progetto sono stati piuttosto limitati negli anni successivi, ma ora il partner di produzione di Johnson, Hiram Garcia, ha fornito delucidazioni sul progetto, chiarendo che il nuovo "Grosso Guaio a Chinatown" non sarà un remake.

Grosso guaio a Chinatown compie 30 anni Trent'anni fa usciva nelle sale americane l'action-fantasy di culto "Grosso guaio a Chinatown" di John Carpenter.

Hiram Garcia è uno dei membri principali della società "Seven Bucks Productions" di Dwayne Johnson. Durante una recente intervista, a Garcia è stato chiesto dello stato dello sviluppo di "Grosso Guaio a Chinatown" e Garcia ha promesso che Johnson non interpreterà Jack Burton e che il film sarà una continuazione dell'originale.

Ci sono un sacco di cose in corso con [Grosso Guaio a Chinatown]. Siamo in procinto di svilupparlo, e lascia che te lo dica, l'idea non è di rifare realmente "Grosso Guaio a Chinatown". Non si può rifare un classico come quello, quindi quello che stiamo progettando di fare è continuare la storia. Continueremo l'universo di "Grosso Guaio a Chinatown". Tutto quello che è successo nell'originale esiste ed è indipendente. Penso che ci sia una sola persona che può interpretare Jack Burton, quindi Dwayne non proverebbe mai ad interpretare quel personaggio. Ci stiamo divertendo molto. Abbiamo grande spazio di manovra con la storia su cui stiamo lavorando. Ma sì, nessun remake, è una continuazione e ci stiamo inoltrando nella fase di sviluppo, e penso che probabilmente cominceranno ad arrivare presto degli aggiornamenti al riguardo.

Grosso Guaio a Chinatown: arriva il sequel a fumetti scritto da John Carpenter John Carpenter scrive il sequel a fumetti "Big Trouble in Little China: Old Man Jack".

"Grosso Guaio a Chinatown" di John Carpenter è uscito nel lontano 1986 e non fu un successo all'epoca, ma nel corso degli anni si è guadagnato lo status di cult ed è ora uno dei film più amati di Carpenter.

E' davvero difficile immaginare qualcuno che non sia Kurt Russell nei panni del simpatico e sbruffone camionista Jack Burton, quindi è bello apprendere che The Rock non cercherà di prendersi cotanta responsabilità. Per ora i dettagli sul film sono ancora scarsi, ma Hiram Garcia promette che presto avremo nuovi aggiornamenti sul progetto.

Dwayne Johnson nel frattempo ha un'agenda piuttosto piena, l'attore sta attualmente girando la The Jungle Cruise di Disney a cui faranno seguito lo spin-off Fast & Furious con Hobbs e Shaw, il thriller Red Notice e il sequel Jumanji 3.

Fonte: Collider