Il Carillon: trailer italiano del film horror di John Real

Di Pietro Ferraro mercoledì 6 marzo 2019

Il Carillon: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di John Real nei cinema italiani dal 7 marzo 2019.

Il 7 marzo arriva nei cinema italiani Il Carillon (The Music Box), il nuovo film horror del regista John Real.

La trama ufficiale:





Sophie è una bambina di sei anni, ha perso entrambi i genitori in un incidente e da quel giorno non parla più. La sua tutela viene affidata alla zia Annabelle e insieme si trasferiscono in una grande e misteriosa casa. Qui Sophie trova una scatola di legno con uno strano simbolo disegnato sopra: dentro c'è un carillon posseduto da uno spirito malvagio. Annabelle si ritrova a correre contro il tempo per riuscire a liberare le loro vite dall'oscura presenza, prima che la melodia del carillon suoni l'ultima nota.

Il cast del film include Rachel Daigh, Antonio Lujak, Fiona Whitelaw, Antonella Salvucci, Hilary Derrett, Salvo Rosano, Cearl Pepper, Melissa Leone, Anita Tenerelli e Mariafrancesca Barbera.

John Real è lo pseudonimo del regista catanese Giovanni Marzagalli, classe 1988, che è stato il più giovane filmmaker d'Europa ad essere premiato ai Globi d'Oro grazie alla sua prima opera prima Native, un suggestivo racconto a sfondo sovrannaturale girato sull'Etna e basato su antiche leggende popolari della Sicilia. La pellicola è stata premiata anche per la miglior colonna sonora e la miglior canzone, premi assegnati al compositore Marco Werba e al maestro Franco Simone. L'opera seconda del regista, Midway - Tra la vita e la morte racconta di una giovane coppia che si reca a trascorrere un weekend tra i boschi con un gruppo di amici, ma il luogo si rivelerà dimora di presenze maligne.





The Music Box: trailer e poster del film horror di John Real

Disponibili trailer e clip di The Music Box, l'horror diretto dal regista italiano Giovanni Marzagalli in arte John Real.

La trama di "The Music Box" racconta di una bambina di nome Sophie, che trova sotterrata in giardino, una scatola di legno con un simbolo esoterico. La zia Annabelle, interpretata da Rachel Daigh, decide così di aprirla ed insieme trovano uno splendido Carillon che però si rivela essere infestato dallo spirito di una bambina, ed proprio così che la loro vita inizia a diventare un incubo. Il film tratta l'argomento degli oggetti infestati da fantasmi. Oggetti che portano con sè la presenza di uno spirito che si è legato ad esso, e non vuole allontanarsene per qualche ragione.

The Music Box è interpretato da Rachel Daigh, Fiona Whitelaw, Antonio Lujak, Antonella Salvucci, Anita Tenerelli, Cearl Pepper e Melissa Leone.

Il regista siciliano Giovanni Marzagalli in arte John Real nel 2011 ha vinto il Globo d'Oro come regista rivelazione con il thriller sovrannaturale Native. Nel 2012 ha fondato la Real Dreams Entertainment Srl esordendo con la produzione del thriller A metà strada tra la vita e la morte. Il regista ha recentemente diretto e prodotto la serie televisiva Feel the Dead - Five Days con Estella Warren e William McNamara.

"The Music Box" ha ottenuto un grande risultato al box-office vietnamita stazionando per le prime due settimane dall'uscita tra gli 8 film di maggiore incasso e tra i film più visti dell'anno.

Il film è prodotto dalla Real Dreams Entertainment dei fratelli Marzagalli con la colonna sonora curata da Massimo Filippini.

"The Music Box" uscirà il 4 dicembre 2018 negli USA distribuito da Entertainment One, mentre dovremo ancora aspettare qualche mese prima di conoscere l'uscita ufficiale italiana.