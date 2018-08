The Basement: trailer e poster del thriller-horror con Mischa Burton

Di Pietro Ferraro giovedì 30 agosto 2018

The Basement: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller-horror con Mischa Barton nei cinema americani dal 14 settembre 2018.

Disponibili trailer e poster di The Basement, il thriller-horror di Brian M.Conley e Nathan Ives che vede protagonista l'impegnatissima Mischa Barton.

Craig viene rapito e si sveglia e segregato in uno scantinato. Il suo rapitore, Bill, è un serial-killer contorto che desidera ricostruire la propria cattura, con Craig che recita la parte di Bill e Bill che interpreta tutti gli altri ruoli rivelando ben dodici diverse personalità. Mentre Bill tortura Craig, passa attraverso un numero di personaggi, mentre Craig cerca disperatamente di trovare un modo per comprendere la patologia di Bill per salvarsi. Mischa Barton interpreta la moglie di Craig, che è alla ricerca disperata di suo marito.

Il cast di "The Basement", la cui trama strizza l'occhio allo Split di M. Night Shyamalan, comprende anche Jackson Davis, Cayleb Long, Tracie Thoms e Bailey Anne Borders.

"The Basement" è il terzo film interpretato da Mischa Barton in uscita a settembre dopo il thriller sovrannaturale The Toybox, che coinvoge un campero infestato da un'entità maligna e l'horror sovrannaturale Ouija House che vede Mischa Barton e Tara Reid alle prese con una casa dal passato oscuro che prende vita.

Uncork'd Entertainment distribuisce "The Basement" nei cinema americani il 14 settembre 2018.

Fonte: Movieweb