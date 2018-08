Air Strike: trailer e poster del film di guerra con Bruce Willis e Adrien Brody

Di Pietro Ferraro giovedì 30 agosto 2018

Air Strike: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film di guerra con Bruce Willis e Adrien Brody nei cinema americani dal 26 ottobre 2018.

Disponibili trailer e poster di Air Strike, film che racconta il coraggio dei cittadini cinesi durante la seconda guerra mondiale e che vede coinvolto un trio di interpreti di primo piano: Bruce Willis, Adrien Brody e Ye Liu.

Mentre un colonnello dell'esercito americano (Willis) addestra gli aviatori cinesi per combattere i combattenti giapponesi, un pilota testa calda vuole a tutti i costi pilotare un potente bombardiere in grado di fermare gli attacchi. Nel frattempo una squadra di spie e rifugiati deve trasportare un dispositivo di decodifica che cambierà il destino della guerra attraverso un territorio devastato dalla guerra.

Nle cast di "Air Strike" c'è anche Rumer Willis, figlia maggiore di Bruce Willis. Rumer è apparsa per la prima volta al fianco di suo padre nella commedia FBI: Protezione testimoni, ma all'epoca aveva solo un cameo non accreditato. Questa è la prima volta che Rumer reciterà accanto a suo padre in un ruolo di primo piano. Rumer Willis ha avuto ruoli da protagonista in altri film come La coniglietta di casa e Patto di sangue. Inoltre è stato recentemente annunciato che l'attrice apparirà in Once Upon a Time a Hollywood di Quentin Tarantino nel ruolo dell'attrice Joanna Pettet.

"Air Strike" diretto da Xiao Feng arriverà nei cinema americani il 26 ottobre 2018.

Fonte: Firstshowing.net