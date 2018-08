Viking Destiny: trailer e poster dell'avventura fantasy d'azione di Terence Stamp

Di Pietro Ferraro giovedì 30 agosto 2018

Viking Destiny: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul dramma d'azione fantasy di David L.G. Hughes nei cinema americani dal 5 ottobre 2018.

Disponibili trailer e poster di Viking Destiny, un fantasy d'azione epico che segue una principessa vichinga costretta a fuggire dal suo regno dopo essere stata incastrata per l'omicidio di suo padre, il re. Sotto la guida del Dio Odino, viaggia per il mondo guadagnando saggezza e costruendo l'esercito di cui ha bisogno per riconquistare il suo trono.

"Viking Destiny" vanta nel cast il veterano Terence Stamp affiancato da Ann Demetriou, Will Mellor, Ian Beattie, Martyn Ford e Paul Freeman.

Il film è scritto e diretto da David L.G. Hughes che ha fatto il suo debutto alla regia nel 2012 con il crime-thriller Hard Boiled Sweets.

Terence Stamp che in "Viking Destiny" interpreta Odino è noto per il ruolo del Generale Zod nel Superman del 1978 e nel sequel Superman 2. Stamp Ha interpretato anche John Tunstall nel western americano Young Guns - Giovani Pistole e fa parte della saga di Star Wars nei panni del cancelliere Valorum nella trilogia prequel.

"Viking Destiny" arriverà nei cinema italiani il 5 ottobre 2018.

Fonte: Trailer Addict