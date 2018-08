Spawn: Greg Nicotero realizzerà il nuovo costume del reboot

Di Pietro Ferraro giovedì 30 agosto 2018

Sarà il mago degli effetti speciali Greg Nicotero a realizzare il nuovo costume di Spawn nel reboot di Blumhouse.

Il mago degli effetti speciali e make-up artist Greg Nicotero, pluripremiato produttore esecutivo, regista e creatore di effetti speciali e make-up per la serie tv The Walking Dead è salito a bordo con la sua compagnia KNB EFX, per creare il nuovo design di Spawn nel reboot di Todd McFarlane e Blumhouse. Nicotero è stato collegato al progetto all'inizio di questa estate, ma ora il suo coinvolgimento è ufficiale. McFarlane e Nicotero hanno recentemente discusso della loro collaborazione al rilancio del franchise "Spawn".

Todd McFarlane, Greg Nicotero e KNB EFX Group hanno lavorato insieme nel film "Spawn" del 1997 che non ha di certo spopolato tra i fan, ma non si può negare che gli effetti speciali e il trucco erano la parte migliore dell'operazione. Nicotero è tornato per il reboot di "Spawn" e McFarlane è entusiasta di lavorare ancora con il veterano esperto di effetti speciali.

Sono un appassionato di vecchia data del lavoro di Greg e dei progetti che la sua azienda, la KNB, ha realizzato nel corso degli anni. Lavorare ancora con lui per reinventare il look di "Spawn", in modo che corrisponda al tema sovrannaturale del film, sarà un processo divertente.

Greg Nicotero lavora attualmente come produttore esecutivo, supervisore degli effetti speciali e make-up nonché regista delle serie tv The Walking Dead e Fear the Walking Dead. Todd McFarlane e Blumhouse non hanno rivelato molto, ma hanno detto che sarà molto cupo, elemento che ha entusiasmato Nicotero che in una nuova intervista ha espresso la sua ammirazione per il lavoro di McFarlane.

Con Todd siamo amici da quando abbiamo creato la Spawn originale, e il ragazzo è un genio, mi piace il modo in cui la sua mente funziona, pensa molto graficamente, so che ama davvero l'idea di uno Spawn molto cupo, e adoro la serie animata, è davvero una grande opportunità per noi avere la possibilità di collaborare di nuovo.

Todd McFarlane per il reboot ha annunciato un cast di pluripremiati talenti tra cui il premio Oscar e Golden Globe Jamie Foxx, scelto per il ruolo di Spawn e il candidato all'Oscar Jeremy Renner per interpretare Twitch. Questo nuovo adattamento è una grintosa rivisitazione indirozzatoa d un pubblico di adulti del fumetto "Spawn" creato da McFarlane, che oltre a scrivere la sceneggiatura farà anche il suo debutto alla regia. McFarlane sta collaborando con Jason Blum e Blumhouse Productions, lo studio dietro a recenti successi come Scappa - Get Out e Split e il franchise La notte del giudizio.

Tanto per mettere le cose in chiaro, Todd McFarlane ha dichiarato che il nuovo film avrà un aspetto completamente diverso dal film del 1997. McFarlane e Greg Nicotero hanno collaborato al nuovo look del reboot negli ultimi mesi e Nicotero rivela che il creatore di "Spawn" vuole portare i fan su un percorso completamente diverso da quello che mostrato nei recenti film di supereroi. Nicotero dice anche che il nuovo film porterà il personaggio alle sue radici, che conferma l'intenzione di ripartire da zero. Il reboot di "Spawn" è attualmente in pre-produzione presso Blumhouse e inizierà le riprese all'inizio del prossimo anno.

