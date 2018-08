Io Sono Leggenda: nuova statua "King Studios" di Will Smith

Di Pietro Ferraro giovedì 30 agosto 2018

King Studios annuncia una nuova statua diorama in scala che ritrae Will Smith nel film "Io Sono Leggenda".

Nel 2007 Francis Lawrence, futuro regista della trilogia Hunger Games, dopo aver adattato per il grande schermo l'intrigante Constantine con Keanu Reeves porta sul grande schermo Io sono leggenda, dramma post-apocalittico a tinte horror basato sull'omonimo romanzo di Richard Matheson alla sua terza versione cinematografica dopo L'ultimo uomo della Terra (1964) dei registi Sidney Salkow e Ubaldo Ragona e 1975: Occhi bianchi sul pianeta Terra (The Omega Man) di Boris Saga.

Nel film "Io Sono Leggenda" il divo Will Smith è protagonista assoluto nei panni di un medico dell'esercito che lotta per trovare una cura per il virus che ha colpito la quasi totalità della popolazione mondiale. Will Smith interpreta il virologo Robert Neville, che è immune ad un virus creato dall'uomo originariamente per curare il cancro. Neville lavora per creare un antidoto mentre si difende contro le creature mutate create dal virus che infestano la città di New York e che escono solo al calar del sole.

Esiste anche un finale alternativo del film in cui Neville scopre che gli infetti sono più che semplici predatori assassini. Sono capaci di amore e compassione e vogliono solo salvare uno di loro che è diventato cavia degli esperimenti di Neville. Nelle proiezioni di prova pare che gli spettatori siano rimasti insoddisfatti dall'umanizzazione deòòe creature, cosi i realizzatori hanno cambiato radicalmente il finale.

King Studios ha annunciato una nuova statua diorama in scala 1:4 (49 cm x 40 cm x 40 cm) realizzata in resina e Polystone. La statua di notevole fattura ritrae il Robert Neville di Smith munito di zaino e fucile d'assalto affiancato dal cane Sam. La statua che poggia su una base che replica lo sfondo stradale è repeibile in preordine QUI.