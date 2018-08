Blade: Wesley Snipes rivela che Marvel ha due progetti in sviluppo

Di Pietro Ferraro venerdì 31 agosto 2018

Wesley Snipes parla di un potenziale "Blade 4" come parte dell'Universo Cinematografico Marvel.

Sembra che ci siano buone probabilità di rivedere Wesley Snipes nei panni di Blade. Recentemente Snipes ha rivelato che la sua squadra ha avuto conversazioni con Marvel su un potenziale ritorno sul grande schermo dell'iconico cacciatore di vampiri dei fumetti.

Il primo film di "Blade" ha recentemente festeggiato il suo 20° anniversario. Molto prima che l'Universo Cinematografico Marvel prendesse forma, Wesley Snipes ha contribuito a dare al genere "cinecomic" un pubblico. Durante una recente intervista per celebrare l'anniversario del film, l'attore ha rivelato di aver avuto conversazioni su alcuni nuovi possibili progetti di "Blade", due per la precisione, che, come ha riferito l'attore, si inseriscono perfettamente nell'UCM. Snipes ha detto che uno di questi due progetti potrebbe essere Blade 4.

Ci sono molte conversazioni in corso in questo momento e siamo molto fortunati ad avere l'entusiasmo e l'interesse per qualcosa che viene da quel mondo. Abbiamo creato due progetti che si adattano perfettamente a questo mondo e, quando le persone li vedranno, penso che avranno solo un problema nel decidere quale amano di più.

Wesley Snipes in passato aveva già espresso interesse nel tornare nel ruolo di Blade, con la differenza che ora sono entrati in gioco i Marvel Studios. A prescindere se questi progetti approderanno al cinema o in tv, Snipes promette che ciò che hanno preparato metterà in ombra i precedenti film della serie, come l'orrorifico Blade II di Guillermo del Toro e il mediocre Blade: Trinity.

Tutti i principali dirigenti [della Marvel] e il mio team hanno portato avanti dei colloqui negli ultimi due anni. Tutti ne sono entusiasti, tutti lo capiscono, ma hanno un business da gestire e devono far quadrare le cose, e credo devono capire cosa ne possono tirare fuori prima di poter dare il via libera. Intanto abbiamo un business da gestire e una nostra lista di cose da fare...Ma la prossima volta che vedete qualcosa che riguarderà l'universo di Blade, segnatevi le mie parole, quello che abbiamo fatto prima è un gioco da ragazzi rispetto a quello che possiamo fare ora.

La trilogia cinematografica di "Blade" ha incassato un totale di 415 milioni di dollari al box-office, numeri che oggi sembrano poca cosa, ma all'epoca e nell'ambito cinecomic rappresentavano incassi più che dignitosi. Kevin Feige in precedenza ha indicato che il ritorno del personaggio era un'eventualità, e che era solo una questione di quando o dove, ma quel che sembra certo da questo ultimo aggiornamento è che a prescindere dalla forma che prenderà il ritorno al franchise, Wesley Snipes sarà comunque coinvolto.

Fonte: Vice