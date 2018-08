Venezia 2018, Roma: trailer italiano del film di Alfonso Cuarón

Di Pietro Ferraro venerdì 31 agosto 2018

Roma: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Alfonso Cuarón.

E' stato presentato al Festival di Venezia il film Roma, il progetto più personale del regista e sceneggiatore premio Oscar Alfonso Cuarón (Gravity, I figli degli uomini, Y tu mamá también - Anche tua madre) prossimamente su Netflix e al cinema.

Roma, che Cuarón ha iniziato ad immaginare quindici anni fa, racconta la storia di Cleo (Yalitza Aparicio), giovane domestica di una famiglia che vive a Città del Messico nel quartiere borghese Roma. In questa magistrale dichiarazione d'amore alle donne che lo hanno cresciuto, Cuarón prende ispirazione dalla propria infanzia per creare un ritratto intenso ed emozionante delle difficoltà familiari e delle gerarchie sociali durante i disordini politici negli anni '70.

A seguire trovate un video ufficiale pubblicato da Netflix che vede Alfonso Cuarón presentare il film alla Mostra del cinema di Venezia.

"Roma" è interpretato da Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Marco Graf, Daniela Demesa, Enoc Leaño e Daniel Valtierra.

Nel 2017 il Festival del cinema di Cannes ha deciso di non far partecipare i film di Netflix o altri servizi di streaming al Festival, affermando che Cannes intendeva preservare il modo tradizionale di guardare e fare film. Molti cineasti hanno protestato contro questa iniziativa e nel 2018 Netflix ha dato il via ad un movimento per boicottare il festival. Uno dei registi che hanno sostenuto questo movimento è stato proprio Alfonso Cuarón. Durante la produzione di Roma il regista ha affermato in diverse occasioni che i festival e le accademie dovrebbero apprezzare i film realizzati per questi tipi di servizi. Successivamente Cuarón e Netflix hanno accettato a malincuore di mostrare Roma anche nei cinema in modo che potesse competere nei festival cinematografici.