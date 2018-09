Die Hard 6: svelato nuovo titolo ufficiale del prequel di "Trappola di cristallo"

Di Pietro Ferraro martedì 4 settembre 2018

Il produttore Lorenzo di Bonaventura fornisce un aggiornamento sul prequel "Die Hard 6" incluso un nuovo titolo ufficiale.

Svelato il titolo ufficiale di Die Hard 6, il prequel / sequel che si concentrerà su un giovane John McClane prima degli eventi narrati in Trappola di cristallo, quando era solo un poliziotto negli anni '70. Il progetto è ancora in sviluppo e il produttore Lorenzo di Bonaventura ha fornito un aggiornamento, che include un nuovo titolo ufficiale del film.

L'ultimo aggiornamento del progetto riportava come titolo ufficiale Die Hard Year One, ma ora il titolo omette del tutto "Die Hard" per concentrarsi sul personaggio iconico di Bruce Willis, quindi come accaduto con Rambo 4 diventato semplicemnte Rambo (John Rambo in Italia), "Die Hard 6" sarà intitolatro semplicemente McClane come ha spiegato Bonaventura.

Puoi riportare la nostra intenzione di dare al film il titolo "McClane". Vogliamo puntare su John McClane più che mai.

Il produttore Len Wiseman ha recentemente messo a punto alcuni dettagli su "Die Hard 6" e sia lui che Lorenzo di Bonaventura chiariscono che anche se questo film sarà caratterizzato da un giovane John McClane, mostrerà anche Bruce Willis.

Non si può fare Die Hard senza Bruce. L'idea che non sia molto significativo in questo film non è affatto accurata, esploreremo John McClane tra i 20 ei 60 anni, ma altrettanto importante è la vecchia versione sessantenne.

Raccontare le origini di un personaggio iconico non ha sempre sortito gli effetti sperati, tutto dipenderà da quanto l'attore che interpreterà un giovane McLane saprà colmare l'inevitabile gap che si andrà a creare con l'originale, sarà tutta questione di credibilità.

Fonte: Empire