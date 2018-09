Joker: riprese pronte al via per il film con Joaquin Phoenix

Di Pietro Ferraro lunedì 3 settembre 2018

Riprese pronte al via per il film con Joaquin Phoenix che racconta le origini del Joker.

Il regista Todd Phillips ha condiviso un suo scatto in bianco e nero con una stringata didascalia che recita "Ci siamo". Le riprese del film in solitaria del Joker dovrebbero iniziare il prossimo 10 settembre, e da questa immagine condivisa via Instagram sembra che Phillips sia impegnato ad ultimare i preparativi per quello che potrebbe segnare una svolta per i "cinecomic" e una nuova memorabile incarnazione del "Principe Pagliaccio del Crimine" ad opera di Joaquin Phoenix. L'attore stato avvistato di recente a New York e le immagini lo mostrano pronto per il ruolo, dimagrito e con i capelli lunghi.

Recentemente era stato annunciato che Alec Baldwin aveva firmato per il progetto per interpretare una versione di Thomas Wayne basata su Donald Trump. Il casting sembrava perfetto, ma Baldwin ha subito fatto sapere a tutti che doveva abbandonare il film a causa di un altro impegno. Todd Phillips e la troupe probabilmente sono alla frenetica ricerca di un sostituto per Baldwin prima che le riprese prendano ufficialmente il via.

In una recente intervista, Joaquin Phoenix ha rivelato di non essere affatto preoccupato per le aspettative del pubblico rispetto al suo Joker. L'attore ha spiegato che non è sua abitudine lasciarsi influenzare da fattori esterni e che ama lasciare che i personaggi prendano forma spontaneamente insieme al progetto cui sono legati. I fan sono curiosi di vedere la versione di Phoenix dell'iconico villain DC, ma l'attore ha avvertito che questo non sarà un normale film con supereroi. Quello che vedremo sarà qualcosa realizzato con un budget piccolo che offre uno studio psicologico sul personaggio e approfondisce le sue motivazioni più profonde e la follia che guida le sue azioni criminali.

Warner Bros. e DC Films hanno descritto il film del Joker come "l'esplorazione di un uomo ignorato dalla società che non è solo uno studio crudo sul personaggio, ma anche una storia che contiene una morale". Voci affermano che il film mostrerà il protagonista come un comico fallito negli anni '80 e prenderà spunto dalla graphic novel "The Killing Joke" di Alan Moore e dal film Re per una notte di Martin Scorsese, ma questi elementi della trama devono ancora essere confermati ufficialmente.

"Joker" arriverà nei cinema il 4 ottobre 2019 con il film che si svolgerà al di fuori dell'Universo Esteso DC recentemente ribattezzato "Worlds of DC".

