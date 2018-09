Jurassic World: Mattel annuncia un nuovo giocattolo interattivo del velociraptor Blue

Di Pietro Ferraro lunedì 3 settembre 2018

Mattel ha annunciato un nuovo giocattolo interattivo ispirato ai film di Jurassic World.

Mattel ha svelato un nuovo giocattolo interattivo ispirato al velociraptor Alpha dei film di Jurassic World. Il dinosauro interattivo "Alpha Training Blue" è alto circa 30 cm e lungo 60. Gli utenti utilizzano un telecomando e diverse combinazioni di pulsanti per addestrare correttamente il raptor.

L'Alpha Training Blue ha un selettore dell'umore, quindi si può impostare una Blue amichevole, ostile o neutra. Ci sono anche diverse modalità tra cui scegliere, come guardia, allenamento, controllo totale e caccia. Più si utilizza il dinosauro attraverso il telecomando, più l'animale impara e stabilisce un legame di fiducia, proprio come in Jurassic World - Il regno distrutto.

Dopo le prime fisiologiche difficoltà dell'allenamento, il raptor giocattolo inizierà a calmarsi, il che consentirà di accarezzarlo e di impartirgli ordini sempre più articolati. Alpha Training Blue è stato paragonato ad un videogioco per le diverse combinazioni di pulsanti da utilizzare e per la quantità di tempo necessaria per addestrare Blue.

L'Alpha Training Blue è corredato da un manuale d'istruzioni che include preziosi suggerimenti dell'Owen di Chris Pratt. Una delle capacità che Blue apprenderà durante l'addestramento sarà rilevare movimenti a distanza, che la faranno scattare all'avvicinarsi di un estraneo.

L'Alpha Training Blue è acquistabile in preordine ad un costo di 249,99$ e sarà disponibile a partire dal 1 ° ottobre.

Fonte: Mattel / Cnet.com