Box Office Italia, Hotel Transylvania 3 batte anche Mission Impossible 6

Di Federico Boni lunedì 3 settembre 2018

Prosegue la corsa al box office italiano di Hotel Transylvania 3, primatista per il 2° weekend consecutivo.

L'estate cinematografica è ufficialmente finita, come anticipato 7 giorni fa e ribadito nell'ultimo weekend. Ottimi gli incassi in sala, con Hotel Transylvania 3 ancora una volta primatista. Altri 2.3 milioni di euro in 4 giorni per il cartoon, arrivato a quota 8.676.543 euro. Cadrà il muro dei 10, ribadendo la voglia di 'animazione' del pubblico italiano al ritorno dalle vacanze.

Esordio in 2° posizione con 2.276.512 euro incassati in 5 giorni per Mission: Impossible - Fallout. Superati, anche se di pochissimo, i 2.212.257 euro raccolti in 5 giorni da Rogue Nation. Benissimo Resta con Me, debuttante in 3° posizione con 1.315.846 euro incassati in 5 giorni, mentre Ritorno al Bosco dei 100 Acri, live-action Disney su Winnie The Pooh, si è dovuto accontentare di 649.667 euro in 4 giorni. Come ti divento bella ha toccato quota 1.694.742 euro, mentre Shark - il Primo Squalo ha raggiunto i 4.8 milioni di euro, seguito dai 196.949 euro in 5 giorni dell'esordiente Mary Shelley, dai 146.589 euro in 5 giorni dell'altro esordiente Don't Worry e dal mezzo milione di euro fino ad oggi incassato da La Settima Musa.

Altro fine settimana affollato il prossimo grazie alle uscite di Mamma mia - Ci risiamo!, Slender Man, La Ragazza dei Tulipani, Revenge, Ride, Dark Crimes, Le Fidèle, Teen Titans Go! Il Film e Solo una Vita.