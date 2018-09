Benedetta: prima immagine ufficiale del film di Paul Verhoeven

Di Pietro Ferraro lunedì 3 settembre 2018

Benedetta: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul dramma romantico di Paul Verhoeven.

Disponibile una prima immagine ufficiale del dramma romantico a sfondo storico Benedetta, ultima fatica del regista olandese Paul Verhoeven (RoboCop, Starship Troopers, Elle).

Ambientato nell'Italia del 17° secolo, il film segue Benedetta Carlini, una suora che afferma di avere visioni profetiche e che ha sviluppato le stimmate, le ferite correlate alla crocifissione di Gesù Cristo, fenomeni che l'aiuteranno a scalare i ranghi della chiesa. Tuttavia il Vaticano classificherà in seguito le sue affermazioni come frode, sebbene sia stato teorizzato che la vera ragione per screditarla sia dovuta alla sua omosesssualità.

Carlini aveva una compagna che la assisteva mentre diventava una figura pubblica di spicco, e le due con il trascorrere del tempo intrapresero una romantica storia d'amore. Il film è stato adattato dal romanzo "Immodest Acts. The Life of A Lesbian Nun in Renaissance Italy" di Judith Brown e si sta attualmente girando in Italia.

Il cast di Benedetta presenta una reunion di Verhoeven e Virginie Efira, che tornano a collaborare dopo il thriller Elle con l'aggiunta di Charlotte Rampling (The Little Stranger), Lambert Wilson (The Matrix Reloaded) e Daphne Patakia (Versailles). Il film uscirà nei cinema francesi nel 2019, con una data di uscita internazionale ancora da definire.





Fonte: Comingsoon.net