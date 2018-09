Scuola di Polizia: Steve Guttenberg conferma un nuovo film

L'attore Steve Guttenberg ha utilizzato i social media per rivelare che un nuovo film di Scuola di Polizia è ancora in ballo. Il franchise di "Scuola di Polizia" ha avuto inizio con il film di Hugh Wilson nel 1984, con un cast corale che includeva tra gli altri Guttenberg nei panni del Cadetto Carey Mahoney, la Kim Cattral di Grosso Guaio a Chinatown e G.W. Bailey nei panni dell'antagonista del film, il capitano Thaddeus Harris. L'originale "Scuola di Polizia" è diventato un inaspettato fenomeno al botteghino (155 milioni d'incasso da un budget di 4 milioni), portando così a numerosi sequel usciti negli anni '80 e '90.

Ci sono state voci su un ottavo film di "Scuola di Polizia" dai primi anni 2000, quando il creatore della serie Paul Maslansky iniziò a lavorare su una sceneggiatura. Sfortunatamente il progetto venne accantonato nel 2006 dopo essere rimasto bloccato in fase di sviluppo per oltre un decennio. L'ultimo aggiornamento risale al 2012, quando Jeremy Garelick fu assunto per riscrivere la sceneggiatura, e ora sembra che un nuovo Scuola di Polizia potrebbe diventare realtà.

Rispondendo alla domanda di un fan su Twitter, la star del franchise Steve Guttenberg ha confermato che Scuola di Polizia 8 è ancora in lavorazione. "Il prossimo film di Scuola di Polizia sta arrivando...Ancora nessun dettaglio, ma è pronto in una confezione regalo!".

Il cast dei film di "Scuola di Polizia" oltre al Mahoney di Guttenberg includeva il Jones di Michael Winslow, attore e rumorista noto come "L'uomo dai 10.000 suoni" per la sua abilità nel riprodurre suoni con l'uso della voce; il Sweetchuck di Tim Kazurinsky, un nerd che vuole imparare a difendersi, e lo Zed di Bobcat Goldthwait, un surreale leader di una gang che diventa compagno di stanza di Sweetchuck durante l'addestramento.

Purtroppo uno degli attori chiave della serie è deceduto dopo l'ultimo capitolo del film, Scuola di polizia - Missione a Mosca del 1994, parliamo di George Gaynes, che interpretava il comandante Lassard, spassoso capo dell'Accademia di polizia.

Scuola di polizia ha generato 6 sequel, una serie animata e una serie tv spin-off in onda per una sola stagione.

Riportare "Scuola di Polizia" sul grade schermo ad oltre 24 anni dall'ultimo film è un grosso rischio, ma anche una intrigante sfida che andrebbe servita agli spettatori in un mix di nostalgia e modernità, difficile da realizzare ma non impossibile.

Adam , the next Police Academy is coming, no details yet, but it is in a gift bag being readied! https://t.co/HxzdmqS6WP