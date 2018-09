Suspiria remake: track-list ufficiale e video musicale della colonna sonora di Thom Yorke

Di Pietro Ferraro mercoledì 5 settembre 2018

Thom Yorke ha condiviso un video musicale con un brano integrale della sua colonna sonora per il remake di "Suspiria".

Thom Yorke ha condiviso un video con un primo brano tratto dalla colonna sonora del remake di Suspiria. Yorke, meglio conosciuto come frontman dei Radiohead, si è avventurato per la prima volta nella composizione di una colonna sonora cinematografica musicando il nuovo film di Luca Guadagnino.

Le prime reazioni al "Suspiria" di Luca Guadagnino, proiettato al Festival di Venezia, lo hanno presentato come un film divisivo e senza dubbio un rifacimento molto lontano dalla versione del 1977 di Dario Argento. Dopo la proiezione a Venezia ci sono stati applausi, ma anche fischi. Attualmente "Suspiria" ha registrato un 56% di recensioni positive su Rotten Tomatoes sulla base di 16 recensioni, mentre il "Suspiria" originale ha totalizzato una percentuale di approvazione del 92%. Vedremo come se la caverà il remake di Guadagnino anche rispetto al pubblico, che alla fine, critica a prescindere, decreterà il successo o meno di questo rifacimento che continuiamo a ritenere un'operazione piuttosto azzardata.

Il suggestivo brano che potete ascoltare nel video che apre l'articolo è intitolato "Suspirium" e conferma come anche la colonna sonora di Yorke abbia intrapreso un percorso sonoro "altro" rispetto alle musiche cacofoniche e alle inquietanti cantilene del film originale, una partitura quella dei Goblin dal ritmo ossessivo e straniante, che seguiva l'audace approccio visivo e cromatico di Argento ad una delle sue vette filmiche tutto all'insegna dello sperimentale.

A seguire un comunicato stampa diramato con l'annuncio della colonna sonora:

Dato che la realizzazione di un film dell'orrore ha regalato a Thom sfide e opportunità del tutto nuove, 'Suspiria' si distingue da qualsiasi altra sua opera. Ballate al pianoforte e vocali, musica synth in stile Krautrock ispirata al film e alla sua ambientazione nella Berlino del 1977, cori a più livelli e melodie che trasmettono terrore, desiderio e malinconia si combinano per creare un incantesimo musicale caotico ma coeso.

Questa non è la prima incursione dei Radiohead sul grande schermo, la musica della band è stata utilizzata in quasi 200 film e serie tv nel corso degli anni. La band ha composto anche una canzone principale alternativa per il film 007 - Spectre del 2015, ma i produttori in quell'occasione decisero di utilzzare il brano "Writing's On The Wall" di Sam Smith. Thom Yorke e il chitarrista dei Radiohead Jonny Greenwood hanno anche composto musica per diverse colonne sonore cinematografiche tra cui Il Petroliere e Il Filo Nascosto.

Il cast del remake "Suspiria" è guidato da Dakota Johnson, Chloe Grace Moretz, Mia Goth, Jessica Harper e Tilda Swinton. Amazon Studios distribuirà il "Suspiria" di Guadagnino, definito dal regista più un omaggio che un remake vero e proprio, a New York e Los Angeles il 26 ottobre e in tutti gli Stati Uniti il 2 novembre.

La colonna sonora di Thom Yorke sarà disponibile dal 26 ottobre in CD e Vinile pubblicata da XL Recordings.

THOM YORKE Suspiria (Music for the Luca Guadagnino Film) 2-CD Track Listing:

CD1

1. A Storm That Took Everything

2. The Hooks

3. Suspirium

4. Belongings Thrown in a River

5. Has Ended

6. Klemperer Walks

7. Open Again

8. Sabbath Incantation

9. The Inevitable Pull

10. Olga’s Destruction (Volk tape)

11. The conjuring of Anke

12. A light green

13. Unmade

14. The Jumps

CD2

1. Volk

2. The Universe is Indifferent

3. The Balance of Things

4. A Soft Hand Across your Face

5. Suspirium Finale

6. A Choir of One

7. Synthesizer Speaks

8. The Room of Compartments

9. An Audition

10. Voiceless Terror

11. The Epilogue

Suspiria (Music for the Luca Guadagnino Film)

2-LP Vinyl Track Listing:

A

1. A Storm That Took Everything

2. The Hooks

3. Suspirium

4. Belongings Thrown in a River

5. Has Ended

6. Klemperer Walks

7. Open Again

B

1. Sabbath Incantation

2. The Inevitable Pull

3. Olga’s Destruction (Volk tape)

4. The conjuring of Anke

5. A light green

6. Unmade

7. The Jumps

C

1. Volk

2. The Universe is Indifferent

3. The Balance of Things

4. A Soft Hand Across your Face

5. Suspirium Finale

D

1. A Choir of One

2. Synthesizer Speaks

3. The Room of Compartments

4. An Audition

5. Voiceless Terror

6. The Epilogue

