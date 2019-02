I Villeggianti: trailer italiano del film di Valeria Bruni Tedeschi

Di Pietro Ferraro martedì 26 febbraio 2019

I Villeggianti: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Valeria Bruni Tedeschi nei cinema italiani dal 7 marzo 2019.

Presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, il 7 marzo arriva nei cinema I Villeggianti (Les estivants), il film diretto e interpretato da Valeria Bruni Tedeschi.

Il film con Valeria Golino e Riccardo Scamarcio è una storia che parla di famiglia e della difficoltà di confrontarsi con la propria esistenza.





Una grande e bella proprietà in Costa Azzurra. Un posto che sembra essere fuori dal tempo e protetto dal mondo. Anna arriva con sua figlia per qualche giorno di vacanza. In mezzo alla sua famiglia, ai loro amici e al personale di servizio, Anna deve gestire la sua recente separazione e la scrittura del suo prossimo film. Dietro le risate, la rabbia, i segreti, nascono rapporti di supremazia, paure e desideri. Ognuno si tappa le orecchie dai rumori del mondo e deve arrangiarsi con il mistero della propria esistenza.

Il cast del film è completato da Pierre Arditi, Noémie Lvovsky, Marisa Borini, Bruno Raffaelli, Laurent Stocker, Yolande Moreau, Vincent Perez, Stefano Cassetti, Xavier Beauvois e Oumy Bruni Garrel.

NOTE DI REGIA

Da quando sono nata, ho sempre trascorso le vacanze in una grande e bella casa sulla Costa Azzurra. È un posto senza tempo e lontano dal resto del mondo. Con questo film, racconto la storia di un gruppo di persone in questa casa: la famiglia dei proprietari, gli amici e i dipendenti. Descrivo la solitudine di ognuno di essi, nonostante si trovino insieme, le dispotiche dinamiche nei rapporti, le paure, la vergogna, la rivolta, i desideri e gli amori. La mia intenzione è di raccontare come ogni persona scelga deliberatamente di ignorare il frastuono del mondo esterno, il tempo che passa, la morte in agguato; come ognuno sia solo di fronte al mistero della propria esistenza.

Fin dall'inizio sono stata ispirata da due pièce teatrali: «La trilogia della villeggiatura» di Goldoni e «I villeggianti» di Gorkij. Ma, in generale, sono Čechov e la sua visione del mondo che mi aiutano a lavorare. I suoi drammi e i suoi racconti mi fanno ridere, mi commuovono, mi consolano, agiscono come una lente di ingrandimento che mi permette di osservare meglio la vita. Valeria Bruni Tedeschi - Regista

All'inizio del mio progetto c'erano il filmino e un sogno. Avevo sognato che mio fratello, morto da qualche anno, mi chiedeva di leggergli la mia nuova sceneggiatura. La leggeva con grande attenzione poi, rivolgendosi a me, mi diceva guardandomi negli occhi: «Ti proibisco di girare questo film». Qualche mese dopo aver fatto questo sogno, ho iniziato le riprese di Un castello in Italia. Mio fratello mi aveva chiaramente vietato di farlo. Avere o no il diritto di scrivere della nostra vita, delle persone che ne fanno parte, il dolore che questo potrebbe causare loro questo dubbio è per me fonte di passione e allo stesso tempo di dolore.