Venezia 2018, Van Gogh - At Eternity's Gate: trailer e poster del biopic con Willem Dafoe

Di Pietro Ferraro mercoledì 5 settembre 2018

Van Gogh - At Eternity's Gate: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film biografico di Julian Schnabel con Willem Dafoe.

CBS Films ha reso disponibili trailer e poster di A Eternity's Gate, il biopic sul famigerato pittore Vincent van Gogh, interpretato da Willem Dafoe, presentato in concorso al Festival di Venezia 2018.

"A Eternity's Gate" è diretto dal candidato all'Oscar Julian Schnabel (Prima che sia notte, Lo scafandro e la farfalla, Basquiat) da una sceneggiatura di Jean Claude Carrière, Julian Schnabel e Louise Kugelberg. Il film è prodotto da Jon Kilik vede la partecipazione di Mads Mikkelsen, Emmanuelle Seigner, Amira Casar, Niels Arestrup e Oscar Isaac.

"At Eternity's Gate" è un viaggio nel mondo e nella mente di una persona che, nonostante lo scetticismo, il ridicolo e la malattia, ha creato alcune delle opere d'arte più amate e straordinarie del mondo. Questa non è una biografia nel senso stretto del termine, ma piuttosto sono scene basate sulle lettere di Vincent van Gogh (il candidato all'Oscar Willem Dafoe) ed eventi della sua vita che si presentano come fatti, dicerie e momenti che sono semplicemente inventati.

Willem Dafoe ha ottenuto la nomination come miglior attore non protagonista lo scorso anno per il film Un sogno chiamato Florida (The Florida Project), candidatura arrivata a diciassette anni dalla nomination ricevuta come miglior attore non protagonista per L'ombra del vampiro del 2001. Dafoe è stato nominato per la prima volta all'Oscar nel 1987, per il classico Platoon. E' molto probabile che "A Eternity's Gate" porterà a Dafoe la sua quarta nomination che potrebbe trasformarsi nella sua prima vittoria agli Oscar.