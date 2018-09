Stasera in tv: "Before I Go to Sleep" su Rai 3

Di Pietro Ferraro giovedì 6 settembre 2018

Rai 3 stasera propone "Before I Go to Sleep", thriller psicologico del 2014 diretto da Rowan Joffé e interpretato da Nicole Kidman, Colin Firth e Mark Strong.





Cast e personaggi

Nicole Kidman: Christine Lucas

Colin Firth: Ben Lucas

Mark Strong: Dr. Nasch

Anne-Marie Duff: Claire

Dean-Charles Chapman: Adam

Jing Lusi: Infermiera Kate

Rosie MacPherson: Emily

Ben Crompton: Custode del Magazzino

Adam Levy: Ben

Gabriel Strong: ragzzo sulla bici





La trama

Christine Lucas (Nicole Kidman) si sveglia a letto con un uomo che non conosce, in una casa sconosciuta. L'uomo le spiega che è suo marito, Ben (Colin Firth), e che ha sofferto danni cerebrali a causa di un incidente automobilistico avvenuto dieci anni prima. Christine si sveglia ogni mattina senza alcun ricordo della sua vita dopo i vent'anni. Christine è in cura dal Dr. Nasch (Mark Strong), un neurologo di un ospedale locale che le fornisce una macchina fotografica per registrare i suoi pensieri e progredire ogni giorno, e la chiama ogni mattina per ricordarle di guardare le immagini registrate nella videocamera. Presto Christine inizia a scoprire una terrificante verità che la costringe a sospettare di tutti intorno a lei.





Curiosità