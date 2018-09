Venezia 2018; 22 Luglio: trailer italiano del film di Paul Greengrass

Di Pietro Ferraro giovedì 6 settembre 2018

22 Luglio: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Paul Greengrass su Netflix dal 10 ottobre 2018.

Netflix ha pubblicato un trailer italiano di 22 Luglio, il nuovo dramma tratto da eventi reali presentato in concorso al Festival di Venezia. Il film diretto da Paul Greengrass (The Bourne Ultimatum, Capitan Phillips, United 93) racconta gli eventi che circondano il più letale attacco terroristico della Norvegia messo in atto da un estremista di estrema destra nella città di Oslo.

Venezia 2018, 22 Luglio: Recensione del film di Paul Greengrass La strage norvegese del 2011 sull'isola di Utoya sbarca su Netflix grazie a Paul Greengrass, in Concorso a Venezia con 22 Luglio.





22 Luglio racconta la vera storia e le conseguenze del peggior attacco terroristico mai avvenuto in territorio norvegese. Il 22 luglio 2011, 77 persone rimasero uccise quando un estremista di destra fece detonare una bomba a Oslo, per poi aprire il fuoco contro un gruppo di adolescenti in un campo estivo. Il film segue l'esperienza fisica ed emotiva di un sopravvissuto per descrivere il percorso di guarigione e riconciliazione di un intero Paese.

Greengrass è reduce dal sequel Jason Bourne che ha visto il regista riunirsi con Matt Damon per tornare alla saga cinematografica ispirata ai romanzi di Robert Ludlum.

Il cast del film include Anders Danielsen Lie, Jon Øigarden, Jonas Strand Gravli, Maria Bock, Thorbjørn Harr, Ola G. Furuseth, Seda Witt e Isak Bakli Aglen.

"22 Luglio" andrà in onda su Netflix dal 10 ottobre 2018.

