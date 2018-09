The Predator: il busto "Prime 1 Studio" a grandezza naturale del "Fugitive Predator"

Di Pietro Ferraro giovedì 6 settembre 2018

Sideshow annuncia un'imponente e spettacolare nuovo busto "life-size" ispirato al film The Predator di Shane Black.

Il prossimo 11 ottobre scopriremo cosa ci riserva il The Predator di Shane Black. Il regista di Kiss Kiss Bang Bang e The Nice Guys nonché sceneggiatore dei film della serie Arma Letale e Iron Man 3 torna a collaborare con Fred Dekker, con cui ha scritto il classico anni '80 Scuola di mostri, per un quarto film sull'iconico cacciatore alieno, che nel 1987 affrontava un Arnold Schwarzenegger al culmine della sua carriera entrando di diritto nella storia del cinema di fantascienza.

The Predator: nuova action figure NECA del 'Fugitive Predator' NECA dedica una nuova action figure al film "The Predator" in arrivo nei cinema italiani il 27 settembre 2018.

In attesa di goderci il film nelle sale, ci giunge notizia che Prime 1 Studio ha creato un busto deluxe a grandezza naturale del "Fugitive Predator" che appare nel film di Shane Black.

Alto 76 centimetri, piedistallo incluso, il busto dal realismo a dir poco impressionante è dotato di un cannone da spalla illuminato a LED. Il busto è stato realizzato utilizzando i file di scansione 3D del reparto oggetti di scena del nuovo film per creare una replica accurata di uno dei cacciatori più intelligenti e letali di sempre. Il busto sarà disponibile nel 2020, ma abbiamo le foto e i dettagli su questo imperdibile pezzo da collezione.

Il nuovo busto a grandezza naturale del "Fugitive Predator" è disponibile in pre-ordine sul sito SideshowToys.