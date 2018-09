Captain Planet: lo sceneggiatore Glen Powell parla del film live-action

Di Pietro Ferraro giovedì 6 settembre 2018

Lo sceneggiatore Glen Powell descrive il live-action di Captain Planet come "dark e irriverente".

Aggiornamento sul film live-action di Captain Planet da Glen Powell, che sta attualmente scrivendo la sceneggiatura del film con l'esordiente Jono Matt. Il film è un adattamento cinematografico della serie tv anni 90 Captain Planet e The Planeteers e la serie sequel Le nuove avventure di Captain Planet.

Creata da Barbara Pyle e Ted Turner nei primi anni '90, "Captain Planet e The Planeteers" segue cinque adolescenti scelti da Gaia, lo Spirito della Terra, per combattere lo sfruttamento dell'ambiente e l'inquinamento. I ragazzi possiedono cinque anelli dotati di poteri magici che li trasformano negli Ecodifensori (Planeteers in originale) dandogli potere sugli elementi naturali (acqua, aria, terra e fuoco) più un quinto che rappresenta il cuore e il legame con natura e ambiente. Unendo questi poteri i cinque giovani sono in grado di evocare il supereroe Captain Planet.

Il film live-action di "Captain Planet" è co-prodotto da Paramount e la Appian Way di Paramount di Leonardo DiCaprio ed è in sviluppo dal 2016. Powell è anche un attore apparso recentemente nella commedia romantica Come far perdere la testa al capo di Netflix e nell'adattamento Il club del libro e della torta di bucce di patata. Powell è anche nel cast del sequel Top Gun 2. In un'intervista con The Hollywood Reporter, Powell ha parlato della sceneggiatura di "Captain Planet".

Voglio dire che hanno già provato a trasformarlo in un film di supereroi, ma in un certo senso hanno fatto una scelta onesta e la nostra è molto più sovversiva e divertente, dark e irriverente. A volte devi pensare a queste cose logicamente. Se hai un supereroe blu con un taglio ecologista, non puoi fare una cosa seria. Devi andare sul divertente.

Powell ha inoltre indicato che il film di "Captain Planet" sta finalmente cominciando a prendere forma, aggiungendo che "stiamo procedendo spediti e siamo davvero entusiasti del lavoro fatto". Il progetto non ha ancora un regista né membri del cast collegati, ma da quello che afferma Powell non dovremmo attendere molto per un nuovo aggiornamento.

