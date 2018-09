Dark Crimes: curiosità e recensione del crime-thriller con Jim Carrey

Di Pietro Ferraro venerdì 7 settembre 2018

Un inedito Jim Carrey protagonista di "Dark Crimes", film ispirato ad eventi reali tra noir, poliziesco e cinema d'autore.





Cast e personaggi

Jim Carrey: Tadek

Marton Csokas: Kozlow

Charlotte Gainsbourg: Kasia

Agata Kulesza: Marta

Kati Outinen: Malinowska

Zbigniew Zamachowski: Lukasz

Danuta Kowalska: Madre di Kozlow





La trama

Tadek (Jim Carrey) è "l'ultimo poliziotto onesto della Polonia" e vuole coronare la propria carriera con un ultimo successo. Indaga infatti un caso irrisolto, di alcuni anni prima: il brutale omicidio dell'abituale frequentatore di un club BDSM noto come "La Gabbia". Tadek nota che vi si è recato spesso anche lo scrittore, Kozlow (Marton Csokas), che in un romanzo ha raccontato un omicidio pressoché identico. Partendo proprio dal testo letterario, il detective indaga lo scrittore e la sua compagna Kasia (Charlotte Gainsbourg), che è una ex ragazza del club "La Gabbia". L'indagine è però mal vista dai superiori di Tadek, che preferirebbero se ne andasse in pensione in fretta, così come non è supportata dalla glaciale famiglia di lui, trascinata in un baratro dall'ossessione dell'uomo. Kozlow infatti accusa Tadek di perseguitarlo, alzando la posta in gioco della sfida e facendone una questione personale.





La recensione

Dark Crimes si ispira ad un crimine reale narrato in un articolo di giornale che lo sceneggiatore Jeremy Brock adatta per il grande schermo in un thriller ambientato e girato in Polonia.

Il film vede l'istrionico Jim Carrey nei panni di un poliziotto ossessionato da un crimine irrisolto, che finisce per distruggere la sua carriera e il suo matrimonio alla ricerca di giustizia e verità che non sempre vanno di pari passo.

Carrey è bravo a lasciarsi alle spalle la sua "maschera" da comico e la sua fisicità debordante spogliando il suo dolente personaggio di ogni caratterizzazione, ma questo sottrarre ad oltranza finisce per rendere il suo personaggio a tratti quasi apatico e incapace di creare empatia.

La regia del greco Alexandros Avranas non aiuta di certo il ritmo del film e la recitazione di Carrey, lo stile di Avranas sin troppo cadenzato con inquadrature fisse e quasi geometriche nella loro composizione, ritraggono uno scenario la cui compiaciuta e spartana cupezza sembra creata appositamente per attirare l'attenzione di qualche critico in cerca di suggestioni noir estreme da enfatizzare. In realtà il film non decolla mai, si dipana sonnolento senza guizzi di sorta e anche la parte "pruriginosa" della trama ha l'appeal di un documentario sul sadomaso.

"Dark Crimes" è un film che manca, forse volutamente, di un minimo sindacale di coinvolgimento emotivo. Costruito attorno ad un protagonista volenteroso, ma troppo desideroso di scrollarsi di dosso anni di commedie demenziali, questa seconda incursione nel thriller di Carrey, dopo l'altrettanto deludente Number 23, sembra purtroppo confermare la poca sintonia dell'attore con il genere.

Voto di Pietro 4

"Dark Crimes" di Alexandros Avranas con Jim Carrey, Robert Wieckiewicz, Agata Kulesza, Charlotte Gainsbourg, Marton Csokas. Thriller (USA, Polonia, Gran Bretagna, 2016) - durata 100 minuti. Al cinema dal 6 settembre 2018





Curiosità