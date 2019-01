Modalità Aereo: trailer ufficiale del nuovo film di Fausto Brizzi

Di Pietro Ferraro giovedì 17 gennaio 2019

Modalità Aereo: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Fausto Brizzi nei cinema italiani il 21 febbraio 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

01 Distribution ha reso disponibili un primo trailer ufficiale e una nuova locandina di Modalità Aereo, la nuova commedia di Fausto Brizzi in arrivo nei cinema italiani il 21 febbraio.

Diego (Paolo Ruffini) è un imprenditore bello, ricco, famoso. Tutta la sua vita è dentro un cellulare di ultima generazione. Ivano (Lillo) pulisce i bagni dell’aeroporto, non è bello, non è ricco, non è famoso. Un giorno, poco prima di imbarcarsi su un volo per Sydney (24 ore di volo), Diego dimentica il telefonino nella toilette vicino al gate. Ivano lo trova...ma non lo restituisce. Ha un giorno di tempo per cambiare in meglio la sua vita, utilizzando il telefonino di Diego. Dopo quelle fatidiche ore trascorse in “modalità aereo”, le vite di entrambi non saranno più le stesse.

Il cast del film è completato da Violante Placido, Dino Abbrescia, Caterina Guzzanti, Veronica Logan e Luca Vecchi.

La trama ufficiale:



Brizzi è reduce dal successo natalizio del sequel Poveri ma ricchissimi con Christian De Sica ed Enrico Brignano. Il film ha sbaragliato la concorrenza durante le festività totalizzando un incasso complessivo di 7.285.527 euro.

Scritto da Fausto Brizzi, Paolo Ruffini e Herbert Simone Paragnani, "Modalità Aereo" è una produzione Eliseo Cinema con Rai Cinema, prodotto da Luca Barbareschi e distribuito da 01 Distribution.