Copia Originale: trailer italiano della commedia biografica con Melissa McCarthy

Di Pietro Ferraro giovedì 6 settembre 2018

Copia Originale: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia biografica con Melissa McCarthy nei cinema americani dal 19 ottobre 2018.

20th Century Fox ha reso disponibile un trailer italiano di Copia Originale, la commedia biografica di Marielle Heller basata sul libro di memorie "Can You Ever Forgive Me?" della scrittrice Lee Israel.

Protagonista del film Melissa McCarthy nei panni di Leonore Carol "Lee" Israel, una scrittrice in miseria costretta a falsificare lettere di famosi scrittori per poter pagare le bollette. Il cast include anche Richard E. Grant, Dolly Wells, Jane Curtin, Anna Deavere Smith, Stephen Spinella e Ben Falcone.

"Copia Originale", descritto come un melodramma comico, è incentrato sulla famigerata truffa letteraria gestita dalla famosa scrittrice Lee Israel (McCarthy). Diretto da Marielle Heller, promettente cineasta di Diario di una teenager, il film racconta della piccola impresa criminale messa su da Israel per falsificare le parole di celebrità defunte su banconote e appunti da vendere ai collezionisti per sbarcare il lunario in quel di New York, dopo che i suoi ultimi libri sono stati un fiasco.

"Copia Originale" è scritto dalla sceneggiatrice e regista Nicole Holofcener (Friends with Money, Non dico altro) con l'attore e autore teatrale Jeff Whitty (Bring It On: The Musical).





"Copia Originale" è la vera storia della famosa biografa, autrice di best-seller (e amica dei gatti) Lee Israel (Melissa McCarthy), sulla cresta dell'onda negli anni '70 e '80 come autrice di biografie di personaggi del calibro di Katharine Hepburn, Tallulah Bankhead, Estee Lauder e la giornalista Dorothy Kilgallen. Quando Lee non è più stata grado di essere pubblicata perché non più al passo con i gusti attuali, trasformerà la sua forma d'arte in inganno diventando una dei più grandi falsari di lettere di personaggi celebri supportata dal suo fedele amico Jack (Richard E. Grant).

Melissa McCarthy è attualmente nei cinema americani con la bizzarra e pupazzosa commedia Pupazzi senza Gloria (Happytime Murders) di Brian Henson e sempre quest'anno ha recitato nella commedia in Life of the Party diretta dal marito e partner creativo di lunga data Ben Falcone.