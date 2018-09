Burt Reynolds è morto: aveva 82 anni

Di Giorgia Iovane giovedì 6 settembre 2018

L'attore è scomparso oggi per un attacco cardiaco.

Burt Reynolds è morto oggi in un ospedale della Florida per un attacco cardiaco. Aveva 82 anni. La notizia arriva da TMZ.

Trasportato nella mattina della costa orientale in ospedale per un arresto cardiaco, si è spento poco dopo, circondato da tutta la sua famiglia. Lascia un figlio, Quinton, adottato con Loni Anderson, sua seconda moglie , sposata nel 1988 e da cui si è separato nel 1995. Il matrimonio con la prima moglie, l'attrice Judy Carne, è durato solo due anni, dal 1963 al 1965.

Da tempo soffriva di cuore: nel 2010 era stato sottoposto a un grave intervento chirurgico dal quale si era ripreso.

Nella sua lunga carriera, che lo ha visto protagonista al cinema e in tv, ha ricevuto una sola nomination agli Oscar 1997 come Migliore Attore non protagonista nel ruolo di Jack Horner in Boogie Knights, ruolo che gli è valso comunque un Golden Globe.