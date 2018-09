Oscar 2019: l'Academy accantona la nuova categoria dedicata ai film più popolari

Di Pietro Ferraro venerdì 7 settembre 2018

l'Academy non includerà per gli Oscar 2019 la nuova categoria dedicata ai film più popolari.

Dopo un'ondata di reazioni negative, l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha deciso di non andare avanti con l'aggiunta di una nuova categoria che avrebbe onorato i film più popolari agli Oscar 2019. Da quando l'Academy ha annunciato la nuova categoria degli Oscar lo scorso mese, ha incontrato una quantità enorme di negatività da parte di coloro che lavorano nel settore e di coloro che semplicemente amano il cinema. Dopo aver valutato la situazione l'Academy ha accantonato l'idea, almeno per il momento.

La decisione è arrivata a seguito di una riunione con il consiglio dei governatori questa settimana. I parametri precisi per la nuova categoria non erano stati ancora chiariti e con la stagione dei premi al via, la pressione sull'inclusione della nuova categoria è aumentata. Tenendo conto di tutto ciò, si è deciso di non includere la categoria agli Oscar dell'anno prossimo. L'amministratore delegato dell'Academy Dawn Hudson ha dato la notizia con la seguente dichiarazione.

C'è stata un'ampia gamma di reazioni all'introduzione di un nuovo premio e riconosciamo la necessità di ulteriori discussioni con i nostri membri. Abbiamo apportato modifiche agli Oscar nel corso degli anni, incluso quest'anno, e continueremo ad evolvere pur rispettando l'incredibile retaggio degli ultimi 90 anni.

La dichiarazine può essere letta in due modi: è possibile che l'organizzazione stia effettivamente portando avanti la discussione e cercherà di rivedere l'idea prima degli Oscar del 2020, oppure questo potrebbe essere un modo diplomatico per abbandonare completamente l'idea.

L'inclusione di una categoria appositamente studiata per onorare i film più popolari dovrebbe aiutare a garantire che titoli come Black Panther, Avengers: Infinity War, Crazy & Rich o Ready Player One possano ottenere riconoscimenti e contribuire a portare un target di spettatori più generalista alla trasmissione.

Anche se la nuova categoria è stata momentamente cassata, grandi cambiamenti sono ancora in corso. Per mantenere la trasmissione al di sotto delle tre ore di durata, l'Academy continuerà a consegnare diversi premi al Dolby Theatre durante le pause pubblicitarie e a modificare le presentazioni per mostrarle in seguito. Al momento, non è chiaro quali categorie saranno presentate durante le pause pubblicitarie, ma è previsto che i cortometraggi e i premi tecnici finiscano in quel lasso di tempo. La 91a edizione degli Oscar andrà in onda domenica 24 febbraio 2019.

Fonte: Screenrant