Mattel annuncia la nuova divisione cinematografica Mattel Films

Di Pietro Ferraro venerdì 7 settembre 2018

Mattel ha ufficializzato il lancio della nuova divisione cinematografica Mattel Films.

Mattel ha annunciato il lancio di Mattel Films, una divisione il cui compito sarà sviluppare e produrre film basati sugli iconici marchi di giocattoli dell'azienda. L'azienda, nota soprattutto per la produzione di giocattoli come Barbie, Big Jim, Hot Wheels, Masters of the Universe e Monster High, cerca di conquistare il mercato cinematografico, in cui la rivale Hasbro ha già riscosso un ampio successo.

Questo non è il primo tentativo dell'industria del giocattolo di espandersi nell'industria cinematografica. Mattel ha realizzato diversi progetti cinematografici all'interno della sua divisione "Playground Productions" come il live-action Max Steel del 2016 che però si è rivelato un flop di critica e commerciale. All'inizio di quest'anno la società ha annunciato anche una partnership con J.J. Abrams per portare The Beastlies sul grande schermo. Mattel ha anche collaborato con la Sony in un film di Barbie con protagonista Anne Hathaway che uscirà nel 2020.

Il sito Deadline riporta che Mattel Films sarà la nuova divisione di produzione cinematografica di Mattel. La divisione sarà supervisionata dal produttore esecutivo Robbie Brenner, che ha prodotto il film candidato all'Oscar Dallas Buyers Club. Parlando di questo annuncio, il CEO e presidente di Mattel, Ynon Kreiz, ha dichiarato:

Mattel è sede di uno dei più grandi portfolio di franchise amati al mondo, e la creazione di Mattel Films ci consentirà di sbloccare un valore significativo attraverso la nostra IP [proprietà intellettuale]. Robbie è una narratrice dotata e una filmmaker molto rispettata con profonde relazioni nell'entertainment. Lei è la leader perfetta per dare vita ai nostri famosi marchi.

Anche Robbie Brenner ha rilasciato un commento: "Ci sono così tante storie da raccontare e tanta immaginazione da catturare da questi marchi iconici, e non vedo l'ora di lavorare con Ynon e il suo team per farlo". Come produttore esecutivo Brenner riferirà direttamente a Kreiz.

Brenner ha avuto una carriera di successo come produttrice di una gran varietà di film. Il suo ultimo film, Burden, ha vinto il premio del pubblico al Sundance Film Festival 2018 e la produttrice ha anche collaborato a molti altri film popolari come The Fighter, Biancaneve e Vicino a te non ho paura. Brenner è anche partner di "The Firm", una società di produzione cinematografica e televisiva, ed è l'attuale presidente della divisione cinematografica.

Mattel Films sembra intenzionata a dare del filo da torcere ad Hasbro in futuro, nel frattempo Hasbro ha già collezionato diversi successi lanciando franchise come Transformers, G.I. Joe e Ouija.ù

Fonte: Deadline