Venezia 2018: i pronostici di Cineblog, in attesa della premiazione

Di Antonio Maria Abate sabato 8 settembre 2018

Festival di Venezia 2018: pronostici e preferiti dell'edizione 2018 che oramai volge al termine, a poche ore alla premiazione ufficiale

Divisi tra la soddisfazione di essere giunti alla fine senza incidenti o rallentamenti di sorta, e quel briciolo di malinconia che si attacca sempre alla fine di un Festival, dopo dodici giorni così intensi, ci accingiamo a vivere l'ultimo atto della Mostra del Cinema di Venezia.

Poche ore oramai ci separano dalla Cerimonia di premiazione, che si terrà intorno alle 20 e noi, immancabili, ci lanciamo nel solito divertissement che consiste nel proporre i nostri preferiti e scommettere sui vincitori. Di seguito ecco cosa ne è venuto fuori.

FEDERICO

Pronostico Palmarès

Leone d'oro al miglior film: Roma di Alfonso Cuaron

Leone d'argento per la miglior regia: Napszállta - Sunset di László Nemes

Leone d'argento - Gran premio della giuria: Suspiria di Luca Guadagnino

Premio speciale della giuria: The Nightingale di Jennifer Kent

Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile: John C. Reilly per The Sisters Brothers

Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile: Olivia Colman per La Favorita

Premio Osella per la migliore sceneggiatura: Non-Fiction di Olivier Assayas

Premio Marcello Mastroianni ad un attore o attrice emergente: Marianna Fontana per Capri-Revolution

Premi che vorrei

Leone d'oro al miglior film: Napszállta di László Nemes

Leone d'argento per la miglior regia: La Favorita di Yorgos Lanthimos

Leone d'argento - Gran premio della giuria: Il primo uomo di Damien Chazelle

Premio speciale della giuria: La ballata di Buster Scruggs dei fratelli Coen

Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile: John C. Reilly per The Sisters Brothers

Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile: Olivia Colman per La Favorita

Premio Osella per la migliore sceneggiatura: Non-Fiction di Olivier Assayas

Premio Marcello Mastroianni ad un attore o attrice emergente: Aisling Franciosi per The Nightingale

ANTONIO

Pronostico Palmarès

Leone d'oro al miglior film: Roma di Alfonso Cuaron

Leone d'argento per la miglior regia: Yorgos Lanthimos per La favorita

Leone d'argento - Gran premio della giuria: Suspiria di Luca Guadagnino

Premio speciale della giuria: At the Eternity's Gate di Julian Schnabel

Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile: Bradley Cooper per A Star is Born

Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile: Juli Jakab per Napszállta

Premio Osella per la migliore sceneggiatura: The Nightingale di Jennifer Kent

Premio Marcello Mastroianni ad un attore o attrice emergente: Marianna Fontana per Capri-Revolution

Premi che vorrei

Leone d'oro al miglior film: Napszállta di László Nemes

Leone d'argento per la miglior regia: Shinya Tsukamoto per Zan

Leone d'argento - Gran premio della giuria: La ballata di Buster Scruggs dei fratelli Coen

Premio speciale della giuria: La favorita di Yorgos Lanthimos

Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile: John C. Reilly per The Sisters Brothers

Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile: Olivia Colman per La Favorita

Premio Osella per la migliore sceneggiatura: Non-Fiction di Olivier Assayas

Premio Marcello Mastroianni ad un attore o attrice emergente: Raffey Cassidy per Vox Lux