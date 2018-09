Stasera in tv: "Il risveglio della follia" su Rai 2

Di Pietro Ferraro sabato 8 settembre 2018

Rai 2 stasera propone "Il risveglio della follia", film thriller del 2015 diretto da George Erschbamer e interpretato da Josie Davis, Caroline Cave, Marc Menard e Sebastian Spence.





Cast e personaggi

Josie Davis: Heather Williams

Caroline Cave: Vanessa Miller

Marc Menard: Jack Riley

Sebastian Spence: Ray Johnson

Rukiya Bernard: Lisa

Garry Chalk: Saul Rubens

Michelle Martin: La vera Vanessa Miller

Greg Harper: Reporter #1

Karen Khunkhun: Reporter #2

Frank C. Turner: Bill





La trama

La vita attuale di Heather Williams è come una fiaba. Lei è un avvocatessa, ha appena vinto il più grande caso della sua carriera, un caso che ha richiesto diciotto mesi per arrivare ad una sentenza e che la maggior parte degli esperti credeva che non avesse alcuna possibilità di vincere. La vittoria ha portato il suo capo, Saul Rubens, ad offrirle un posto da socio dello studio, che lei ha accettato e che ha ad un'altra importante causa che le è stata assegnata. Queste azioni sono solo l'ultima fase di una carriera di successo che le ha permesso di vivere in una bella casa. Dal punto di vista sentimentale Heather è coinvolta con l'affascinante investigatore privato Jack Riley, i due si sono incontrati diciotto mesi prima nell'ambito del caso che Heather stava seguendo. Ora che il caso è stato archiviato i due sentono che è giunto il momento di portare il loro rapporto al livello successivo. L'unico neo nell'idilliaca vita di Heather è Ray Johnson, una vecchia fiamma. La loro relazione è finita male, e mentre Ray non ha rinunciato alla sua ex al punto di perseguitarla, Heather non vuole avere niente a che fare con lui. Nel frattempo Heather incontra Vanessa (Caroline Cave) a seguito di un piccolo incidente d'auto, le due fanno amicizia, ma Heather non sa che la donna che ha incontrato non solo non è chi dice di essere, ma è anche un soggetto estremamente instabile e pericoloso.





