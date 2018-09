Her Smell: trailer e poster del film con Elizabeth Moss

Di Pietro Ferraro sabato 8 settembre 2018

Her Smell: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Alex Ross Perry con Elizabeth Moss, Amber Heard e Eric Stoltz.

Disponibili un primo teaser e un poster di Her Smell che vede Elizabeth Moss nei panni di un diva punk rock, Moss è nota per il ruolo di protagonista dell'acclamata serie tv The Handmaid's Tale.

Questo teaser iniziale è in realtà una clip del film e vede una Elisabeth Moss quasi irriconoscibile. L'attrice interpreta una diva punk rock i cui giorni di gloria sono ormai lontani e che sembra vivere in un passato sempre più sbiadito.

In "Her Smell" Becky Something (Elisabeth Moss) è una superstar del punk rock degli anni '90 che un tempo riempiva le arene con la sua band "grunge" al femminile "Something She". Ora suona in posti più piccoli mentre è alle prese con la maternità, compagni di band esausti, dirigenti nervosi delle compagnie discografiche e una nuova generazione di talenti emergenti desiderosi di usurpare la sua celebrità. Quando il caos e gli eccessi di Becky deragliano durante una sessione di registrazione e un tour nazionale, si ritrova evitata, isolata e sola. Costretta a disintossicarsi, a temperare i suoi demoni e a fare i conti con il passato, si ritira dai riflettori e cerca di riprendere l'ispirazione creativa che ha portato la sua band al successo.

Alex Ross Perry (Listen Up Philip, The Color Wheel), uno dei rappresentanti del movimento cinematografico indipendente "mumblecore", dirige "Her Smell" da una sua sceneggiatura. Perry ha recentemente scritto la sceneggiatura del film Disney Ritorno al Bosco dei 100 Acri. Il suo ultimo sforzo da regista è Golden Exits uscito nel 2017. Oltre a Elizabeth Moss il cast include anche Cara Delevingne, Dan Stevens, Amber Heard, Agyness Deyn, Gayle Rankin, Ashley Benson, Dylan Gelula, Virginia Madsen e Eric Stoltz.

"Hell Smell" sarà presentato il 9 agosto al Toronto International Film Festival e poi farà tappoa al New York Film Festival.

Fonte: IndieWire