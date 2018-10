Instant Family: trailer italiano della commedia con Mark Wahlberg e Rose Byrne

Di Pietro Ferraro martedì 9 ottobre 2018

Instant Family: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Sean Anders nei cinema italiani dal 14 marzo 2019.

20th Century Fox ha reso disponibile un trailer italiano di Instant Family, la commedia di Sean Anders (Daddy's Home) con Mark Wahlberg, Rose Byrne, Isabela Moner, Octavia Spencer e Eve Harlow.

La trama segue una coppia che prende la decisione di adottare dei bambini, ma la loro decisione sarà difficile da affrontare: i nuovi arrivati sono tre ragazzini scatenati.

"Instant Family" è una divertente e commovente commedia basata sulla vita del regista Sean Anders e l'iter che hanno attraversato il regista e sua moglie per adottare un bambino. Il film arriva nei cinema italiani il 14 marzo 2019.

Instant Family: primo trailer della commedia con Mark Wahlberg e Rose Byrne

Disponibile un primo trailer di Instant Family, una divertente e commovente commedia basata sulla vita del regista Sean Anders. Mark Wahlberg e Rose Byrne ritraggono una coppia sposata che sta cercando di ampliare la propria famiglia, proprio come hanno fatto Anders e sua moglie nella vita reale. Pete interpretato da Wahlberg ed Ellie interpretata da Byrne decidono per l'affidamento e iniziano l'iter per adottare un bambino, ma alla fine finiscono con il ritrovarsi tre fratelli in casa, tra cui una quindicenne ribelle interpretata da Isabela Moner.

Sean Anders è uno specialista in commedie, vedi Sex Movie in 4D, Indovina perché ti odio e Daddy's Home, ma "Instant Family" ha permesso al regista di cimentarsi con alcuni elementi drammatici. Insieme al trailer trovate anche una featurette con un dietro le quinte del film che mostra la vera famiglia di Anders che spiega come la sua esperienza personale con l'adozione abbia influenzato il progetto. Anders notò subito che c'erano alcuni elementi piuttosto divertenti nella sua nuova situazione che stava vivendo e iniziò a scrivere di alcune delle esperienze più divertenti che lui, sua moglie e i bambini avevano attraversato.

Sean Anders voleva che "Instant Family" pescasse quanto più possibile dalla storia della sua famiglia, ma sentiva anche che sarebbe stato bello parlare con altri genitori che hanno adottato bambini di tutte le età. Il film si prende naturalmente qualche licenza, nella vita reale Anders e sua moglie non hanno adottato una adolescente, quindi occorevano più informazioni e storie reali che potessero dare alla storia un tocco di autenticità e con cui anche le famiglie con figli adottivi potessero relazionarsi.

"Instant Family" segna la terza collaborazione per Sean Anders e Mark Wahlberg dopo Daddy's Home e Daddy's Home 2. Rose Byrne e Wahlberg hanno firmato per recitare nel film alla fine del 2017 con le riprese che sono iniziate a fine marzo di quest'anno e terminate a maggio. Oltre a Wahlberg, Byrne e Moner il cast di "Instant Family" include Gustavo Quiroz nei panni di Juan, Julianna Gamiz nei panni di Lita, Octavia Spencer come una delle assistenti sociali che guidano i futuri genitori attraverso il processo di affido, Tig Notaro come un'altra assistente sociale, Margo Martindale come la madre di Pete, Tom Segura come Russ ed Eve Harlow come Brenda Fernandez.

"Istant Family" debutta nei cinema americani il 16 novembre 2018.

