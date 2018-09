Stasera in tv: "Delitto ai Caraibi" su Rete 4

Di Pietro Ferraro lunedì 10 settembre 2018

Rete 4 stasera propone Delitto ai Caraibi (Meurtres en Martinique), film poliziesco del 2017 diretto da Philippe Niang e interpretato da Olivier Marchal, Sara Martins, France Zobda e Philippe Lavil.





Cast e personaggi

Olivier Marchal: Paul Ventura

Sara Martins: Léna Valrose

France Zobda: Magaly Brédas

Philippe Lavil: Lacoste

Eric Delor: Théo

Luc Bernard: Claude Lefort

Gunther Germain: Boris Darcheville

Michel Chalonec: Bastien Rosier

Olivier Ho Hio Hen: Didier Chan dit 'La Chine'

Gloriah Bonheur: Fleur Grosbois

Sébastien Capgras: Jocelyn

Murielle Degrelle: Mélissa

Daniely Francisque: Catherine Rosier

Gilles Saint-Louis: Kévin

Michelle Maillet: Marie-Flore





La trama

Il cadavere di una giovane donna viene rinvenuto sul Monte Pelée in Martinica. L'identificazione richiede l'intervento di uno specialista della polizia forense parigina. Il capitano Léna Valrose, una giovane e attraente donna di colore, ha tutto quello che occore per sostituire l'uomo destinato al compito. Tuttavia, sebbene sia di discendenza martinicana, è la prima volta che mette piede sull'isola. Un vero shock per questa giovane poliziotta che è cresciuta a Clermont-Ferrand e non sopporta il caldo né il cibo piccante. Il capitano Paul Ventura con il quale deve condurre le indagini è esattamente l'opposto. Dopo essere arrivato dalla Francia venti anni fa è diventato più martinicano della gente del posto, parla creolo e beve Ti' Punch invece di Pastis. Entrambi i poliziotti riferiscono al capo della polizia Brédas, una donna sulla cinquantina indurita da trent'anni nella polizia criminale. Il suo tallone d'Achille è un figlio che si ritrova costantemente a contatto con la criminalità. L'indagine del trio li riconduce costantemente alle misteriose pendici del Monte Pelée.





