Tom Cruise da record grazie a Mission: Impossible - Fallout

Di Federico Boni lunedì 10 settembre 2018

Mission: Impossible - Fallout maggior incasso di sempre nella carriera di Tom Cruise, inflazione esclusa.

Mission: Impossible - Fallout: Recensione in Anteprima Un gigantesco Tom Cruise trascina il film verso l'impossibile, con scene action autenticamente folli. 56 anni e non sentirli. Dopo quasi 40 anni di carriera Tom Cruise ha abbracciato il suo incasso più ricco di sempre, grazie al boom a cui è andato incontro Mission: Impossible - Fallout.

726.6 i milioni di dollari incassati dal titolo Paramount, 212 dei quali incassati solo in America, contro i 694.7 di Mission: Impossible - Ghost Protocol e i 682.7 di Mission: Impossible - Rogue Nation. La guerra dei Mondi, con 591.7 milioni, è solo quarto in questa speciale classifica. Era dal 2014, con il miliardo e passa di Transformers: Age of Extinction, che in casa Paramount non raggiungevano un simile risultato.

Tom ha così abbattuto l'incredibile soglia dei 10 miliardi di dollari incassati dai suoi film (10,058.2, per la precisione), superando di un niente i 10,031.3 di Johnny Depp. Peccato che quest'ultimo, appena entrato nel cast di Animali Fantastici, tornerà presto a superarlo. Per Cruise, uscito malconcio dal deludente Dark Universe della Universal, potrebbero aprirsi le porte della Marvel/DC, fino ad oggi rimaste sempre chiuse.