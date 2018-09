Box Office Italia, Mamma Mia 2 batte Hotel Transylvania 3

Di Federico Boni lunedì 10 settembre 2018

Il musical Universal torna a guidare il botteghino italiano 10 anni dopo il boom del primo capitolo.

Box Office Usa, The Nun boom con 53.5 milioni al debutto La suora demoniaca dell'Universo Conjuring ha sbancato il botteghino Usa. L'ultimo weekend di mare ha probabilmente affossato il fine settimana cinematografico, assai deludente rispetto alle premesse della vigilia. Mamma Mia 2 ha infatti esordito con 'solo' 1.124.211 in 4 giorni (1.350.972 euro con le anteprime), rispetto ai 1.875.712 euro incassati 10 anni fa dal primo in 72 ore. Uscito in 569 sale, era lecito attendersi altro dal musical Universal.

Detronizzato, ma di un niente, Hotel Transylvania 3, più che soddisfatto dei 10.516.547 euro incassati fino ad oggi, mentre Mission: Impossible - Fallout ha raggiunto i 3.888.140 euro totali. Molto bene Resta con Me, arrivato ai 2 milioni e mezzo, così come l'horror Slender Man, che ha incassato all'esordio 582.357 euro. Sua la miglior media per sala della Top10, con 2.248 euro incassati a copia. Ha invece deluso Teen Titans GO!, con 373.145 euro al debutto, mentre Ritorno al Bosco dei 100 Acri ha toccato quota 1.212.971 euro e Come ti Divento Bella ha sfondato il muro dei 2 milioni. Altri esordi con Ride (172.351 euro), Revenge (135.224 euro) e La Ragazza dei Tulipani (152.681 euro)

Mercoledì uscirà tanto al cinema quanto su Netflix Sulla mia pelle, film con Alessandro Borghi nei panni di Stefano Cucchi, seguito nella giornata di giovedì dagli arrivi di Un affare di famiglia, The Equalizer 2 - Senza Perdono, Dog Days, Gotti - Il Primo Padrino, La profezia dell'armadillo, New York Academy - Freedance, Separati ma non troppo, Te lo Dico Pianissimo e Loro di Palo Sorrentino, nella sua versione 'unica'.