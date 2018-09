Lola+Jeremy: trailer italiano e poster del film di July Hygreck

Di Pietro Ferraro lunedì 10 settembre 2018

Lola+Jeremy: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di July Hygreck nei cinema italiani dal 20 settembre 2018.

Il 20 settembre arriva nei cinema italiani Lola+Jeremy (Blockbuster), commedia d'esordio della regista francese July Hygreck. Il film originariamente ha raccolto i primi finanziamentti tramite crowdfunding, prima che Netflix intervenisse per acquisire il film.





Jeremy, 27 anni, è un graphic designer e con il suo amico Mathias gestisce l’agenzia Cercasi alibi disperatamente per creare finti alibi tramite fatture, ricevute e scontrini per i fidanzati fedifraghi. Lola, 25 anni, lavora in una fumetteria ed è appassionata di supereroi e dei film di Michel Gondry, in particolare di “Se mi lasci ti cancello” che non si stanca mai di rivedere. Lola e Jeremy decidono di riprendere ogni momento della loro storia d’amore, per creare una sorta di video-diario giornaliero da riguardare da lì a dieci anni. Lola, troppo curiosa, non resiste e si mette a guardarli subito da sola. Video dopo video, ne trova uno che non avrebbe dovuto vedere: Jeremy e i suoi amici stanno parlando proprio di lei, prim’ancora di conoscersi, e del progetto di Jeremy di girare un video diario da mostrare al padre in fin di vita in ospedale. Lola, delusa e ferita lascia Jeremy il cui solo scopo sarà, da quel momento, cercare di riconquistarla. Disperato pensa di mettere insieme un gruppo di strampalati supereroi, che rapiscono personaggi famosi. Il riscatto? Lola. E così le vie della periferia parigina si animano di una scalcagnata banda di eroi da fumetto, impegnati a organizzare impossibili e grotteschi rapimenti.

Il cast del film include Charlotte Gabris, Syrus Shahidi, Tom Hygreck, Laura Boujenah, Foed Amara, Sylvain Quimene e Lionel Abelanski. Nel film anche tre piccoli cameo, quello del regista Michel Gondry nella parte di se stesso, il batterista Manu Katché, per anni al fianco di Peter Gabriel e il rapper Youssoupha.

July Hygreck dopo gli studi d’arte a Penninghen, ha realizzato alcuni cortometraggi, pubblicità e video clip coltivando sempre il desiderio di fare cinema. Lola+Jeremy (Blockbuster) è il suo primo lungometraggio.

Charlotte Gabris ha interpretato vari ruoli in Francia, ma è conosciuta soprattutto per il ruolo di Estelle in Babysitting e nel suo sequel Babysitting 2 accanto a Philippe Lacheau e Vincent Desagnat. In "Lola+Jeremy" interpreta Lola, che avrà visto Se mi lasci ti cancello almeno mille volte. La sua supereroina preferita è Wonder Woman.

Syrus Shahidi interprete di numerosi film, è noto soprattutto per la partecipazione nel film L’Affaire Sk1 (2014) di Frédéric Tellier dove ha interpretato la parte di Marco. Nel 2015 ha inoltre lavorato con Robert Guédiguian per la realizzazione del film Une histoire de fou dove ha interpretato la parte di Aram. In "Lola+Jeremy" è Jeremy, graphic designer che farà di tutto per riconquistare la sua Lola. Il suo supereroe preferito è Superman.