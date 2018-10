Hobbs and Shaw: nuova foto dal set svela il personaggio di Vanessa Kirby

Di Pietro Ferrara martedì 30 ottobre 2018

Riprese in corso per "Hobbs & Shaw", lo spin-off di "Fast & Furious" con Dwayne Johnson e Jason Statham.

Una nuova foto dal set dello spin-off Hobbs & Shaw ha rivealto il personaggio di Vanessa Kirby. Quesot primo spin-off di Fast and Furious vedrà protagonista il personaggio di Dwayne Johnson, Luke Hobbs, in coppia con il Deckard Shaw di Jason Statham, che era l'antagonista principale in Fast & Furious 7.

Hobbs and Shaw: lo spin-off di 'Fast and Furious' nel mezzo di una disputa legale Lo spin-off "Hobbs & Shaw" al centro di una disputa legale tra Universal e Il produttore di "Fast and Furious" Neal Moritz.

Quando è stato annunciato il casting di Vanessa Kirby si sapeva poco del suo personaggio, l'attrice avrebbe interpretato un agente dell'MI-6, ma si diceva anche che avrebbe interpretato la sorella di Deckard Shaw. Durante un'intervista rilasciata lo scorso luglio Kirby non aveva confermato ne smentito il suo ruolo nel film, ma aveva scherzato sul fatto che il suo personaggio fosse "assolutamente il boss". Ora che il film è in produzione, sono stati rivelati ulteriori dettagli relativi al personaggio di Kirby.

Con lo spin-off a poco meno di un anno dall'uscita, Johnson ha scelto Instagram per far luce sul personaggio di Kirby. Nel suo post su Instagram, Johnson ha confermato che Kirby sarà effettivamente la sorella di Shaw di nome Hattie. Ha anche rivelato che il personaggio ama le "lunghe passeggiate sulla spiaggia, è un cazzuto operatore dell'MI6 e beve tequila con Hobbs e non in questo ordine".

Hattie è solo l'ultimo membro della famiglia Shaw ad essere stato introdotto nell'universo di "Fast and Furious". Owen Shaw, interpretato da Luke Evans, è stato il primo membro della famiglia apparso in Fast & Furious 6 idem per Deckard Shaw che è stato presentato al pubblico in una scena sui titoli di coda del sesto film, introducendo Statham come antagonista principale di "Fast & Furious 7". Allo stesso modo, Helen Mirren è apparsa in un cameo di Fast & Furious 8 come Magdalene Shaw, madre di Owen e Deckard.

I crediti di Vanessa Kirby includono ruoli nella serie originale di Netflix The Crown, nei panni della Principessa Margaret, e nel recente sequel Mission: Impossible- Fallout nei panni della "Vedova Bianca".

"Hobbs & Shaw" diretto da David Leitch è previsto nei cinema americani per il 2 agosto 2019.

Hobbs and Shaw: nuova immagine ufficiale con Idris Elba

Una nuova immagine di Hobbs & Shaw presenta un primo sguardo al villain di Idris Elba nello spin-off di Fast and Furious. A pubblicare l'immagine Dwayne Johnson che ha condiviso la foto sul suo account Instagram. Le riprese dello spin-off di Fast and Furious sono in corso da metà settembre con Johnson reduce dal set dell'avventura Disney Jungle Cruise.

Idris Elba è stato annunciato per la prima volta nel cast a luglio di quest'anno. Una precedente aggiornamento casting riportava che il nome del personaggio era Mr. Null, ma ora Dwayne Johnson riporta che è cambiato in Brixton e che questo villain è una minaccia di alto profilo.

Ho imparato molto tempo fa (quando ero un un villain dal peccaminoso sopracciglio alzato nel folle mondo del wrestling professionistico), che gli eroi sono grandi quanto sono grandi i loro antagonisti. E' un piacere presentare Idris Elba che abbiamo portato nel nostro franchise Fast and Furious per scatenare distruzione, caos e l'inferno sui nostri eroi Hobbs & Shaw. Il suo nome: Brixton. La situazione: Imbattuto. La promessa: lo scontro di tutti gli scontri. È bello avere mio fratello Idris Elba a giocare nel nostro parco giochi. Questo è il risultato di anni di lavoro!!

Quando è stato annunciato che Idris Elba si era unito al cast di "Hobbs & Shaw", il personaggio è stato descritto come un "terrorista internazionale britannico che si veste in nero". La foto condivisa da Dwayne Johnson sembra adattarsi a quella descrizione. Elba ha commentato il suo casting in "Hobbs & Shaw".

Entusiasta di portare il caos, l'inferno e la devastazione su The Rock e Jason Statham in Hobbs & Shaw come uno dei cattivi più cattivi che il franchise di Fast and Furious abbia mai visto! Sembra incredibile lavorare con The Rock e Jason Statham e unirsi a loro nella famiglia Fast and Furious.

"Hobbs & Shaw" è previsto nelle sale per il 26 luglio 2019.





























Hobbs & Shaw: nuova foto dal set con The Rock e Jason Statham

Dopo otto film era inevitabile che Fast & Furious fruisse di uno spinoff e la scelta è caduta sui personaggi di Dwayne Johnson e Jason Statham: Hobbs & Shaw.

Con le riprese in pieno corso abbiamo una prima immagine ufficiale di The Rock e Jason Statham sul set che si guardano un po' in cagnesco, preannunciando una collaborazione "muscolare" tra i due divi action.

"Hobbs & Shaw" è diretto dal regista di Deadpool 2, David Leitch, da una sceneggiatura di Chris Morgan. Oltre a Johnson e Jason Statham, altri membri del cast confermati includono Idris Elba come l'antagonista principale del film, e Vanessa Kirby come la sorella di Shaw. Non è noto se appariranno altri protagonisti della serie, forse con dei cameo, ma la cosa sembra probabile data la natura del franchise.

Dopo la conclusione di questo spinoff, il franchise "Fast & Furious" proseguirà con le riprese di un nuovo film. Il nono film di "Fast & Furious", ancora senza titolo, arriverà nei cinema il 10 aprile 2020, con la regia di Justin Lin e Daniel Casey. Sono già in atto piani anche per un Fast & Furious 10, che dovrebbe essere il film finale della serie con una data di uscita fissata al 2 aprile 2021. Inoltre è stato annunciato all'inizio di quest'anno che Universal e DreamWorks stanno sviluppando una serie animata basata sul franchise, che sarà trasmessa su Netflix.

"Hobbs & Shaw" è previsto nelle sale pe ril 2 agosto 2019.





























Hobbs & Shaw: riprese iniziate e prima foto dal set dello spin-off di Fast & Furious

Sono iniziate ufficialmente le riprese di Hobbs & Shaw, lo spin-off di Fast & Furious con protagonisti Dwayne Johnson e Jason Statham. Dwayne "The Rock" Johnson è diventato un elemento di spicco da quando si è unito al franchise di "Fast & Furious". Introdotto in Fast & Furious 5 come antagonista, "The Rock" ha finito per collaborare con Dominic Toretto (Vin Diesel) e la sua squadra di assi del volante.

Come era prevedibile il roccioso agente Hobbs necessitava di uno spazio tutto suo, in special modo dopo qualche attrito avuto sul set con il collega Vin Diesel che rimarrà il protagonista assoluto del franchise principale, mentre Johnson si cimenta in uno spin-off che lo vede affiancato al Deckard Shaw di Jason Statham.

"Hobbs & Shaw" era in sviluppo da diverso tempo, ma all'inizio di quest'anno le cose si sono mosse con regista di Deadpool 2, David Leitch, che ha firmato con Universal. Il film metterà in campo due ex avversari che uniranno le forze per contrastare la minaccia del villain del film intepretato da Idris Elba, sarà questo nemico comune che porterà Hobbs e Shaw dalla stessa parte, come si suol dire: "Il nemico del mio nemico è mio amico".

Leitch ha annunciato l'inizio della produzione su Instagram offrendo anche uno sguardo ad un possibile logo del film. Anche Johnson ha utilizzato Instagram per condividere una prima immagine dal set con Statham e Leitch che parlano tra le riprese.

Anche se Statham è l'unico Shaw in questa foto, la Vanessa Kirby di Mission: Impossible - Fallout pare sia a bordo nei panni della sorella di Shaw. Se il suo casting sarà confermato interpreterà il "boss" a cui Hobbs e Shaw faranno riferimento. Un altro aggiornamento sul casting riguarda la figlia di Hobbs che sarà interpretata da una nuova attrice che sostituirà Eden Estrella vista nei capitoli 7 e 8.

Hobbs & Shaw è scritto da Chris Morgan, autore per il franchise da "Tokio Drift", ed è previsto in uscita nei cinema il 2 agosto 2019.





























