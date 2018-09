Candyman, Jordan Peele produrrà il remake

Di Federico Boni lunedì 10 settembre 2018

Un altro classico horror degli anni '90 diverrà remake.





Se ne parla da 10 anni ma forse ora ci siamo. Candyman - Terrore dietro lo specchio, classicone horror del 1992 diretto da Bernard Rose e basato sul racconto The Forbidden di Clive Barker, andrà incontro all'inevitabile remake. Secondo quanto riportato da Bloody Disgusting Jordan Peele, premio Oscar per lo script di Get Out, è in trattative per produrre la pellicola, attraverso la sua Monkeypaw Productions. Non è ancora chiaro se Peele si occuperebbe anche della regia.

Indimenticato protagonista Tony Todd, affiancato da Virginia Madsen e Vanessa Williams. Campione di incassi con oltre 25 milioni di dollari, Candyam andò incontro a due sequel: L'inferno nello specchio (Candyman 2) e Candyman - Il giorno della morte.

Protagonista del primo capitolo Helen Lyle, studentessa al lavoro su una ricerca legata a leggende e miti locali di Chicago. Mentre studia incontra Anne-Marie McCoy, che le racconta della leggenda metropolitana di Candyman, pronto a comparire dopo aver pronunciato il suo nome per cinque volte davanti a uno specchio. Helen è convinta che Candyman non possa esistere, ma quando lo chiama nel nostro mondo iniziano una serie di omicidi che faranno sembrare lei colpevole agli occhi della polizia...