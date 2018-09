West Side Story di Steven Spielberg, partiti i provini per i ballerini

Di Federico Boni lunedì 10 settembre 2018

Un altro capolavoro del passato tornerà in sala sotto forma di remake.

Uscito nel 1961 e subito entrato nella Storia del Cinema, grazie ai 10 premi Oscar vinti, West Side Story andrà presto incontro al clamoroso remake diretto da Steven Spielberg, qui al suo esordio nel genere musical.

Sono infatti ufficialmente partiti i provini per i ballerini del film, che dovranno avere tra i 15 e i 25 anni, come riportato da Vital Thrills. L'11 settembre la prima chiamata, sia per le donne che per gli uomini, a Brooklyn. Gli uomini dovranno indossare abiti comodi e portare scarpe da ginnastica. Le donne dovranno indossare abiti comodi e portare scarpe con tacco, da balletto o jazz e una gonna per le prove. A tutti si consiglia di preparare anche una breve scena parlata, con almeno 16 battute da un canzone di un testo teatale.

Mesi fa i primi casting, sempre a New York, con Tony Kushner, sceneggiatore candidato all'Oscar e vincitore del premio Pulitzer, al lavoro sullo script, tratto dal musical del 1957 originariamente scritto da Arthur Laurents e Stephen Sondheim con la musica di Leonard Bernstein. Ulteriori casting sono stati annunciati a Portorico giovedì 27 settembre e a Los Angeles martedì 9 ottobre.

Fonte: Comingsoon.net