Stasera in tv: "Avengers: Age of Ultron" su Rai 2

Di Pietro Ferraro venerdì 3 maggio 2019

Rai 2 stasera propone "Avengers: Age of Ultron", film d'azione con supereroi del 2015 diretto da Joss Whedon e interpretato da Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen e Paul Bettany.

Cast e personaggi

Robert Downey Jr.: Tony Stark / Iron Man

Chris Hemsworth: Thor

Mark Ruffalo: Bruce Banner / Hulk

Chris Evans: Steve Rogers / Capitan America

Scarlett Johansson: Natasha Romanoff / Vedova Nera

Jeremy Renner: Clint Barton / Occhio di Falco

Don Cheadle: James Rhodes / War Machine

Aaron Taylor-Johnson: Pietro Maximoff / Quicksilver

Elizabeth Olsen: Wanda Maximoff / Scarlet

Paul Bettany: Visione

Cobie Smulders: Maria Hill

Anthony Mackie: Sam Wilson / Falcon

Hayley Atwell: Peggy Carter

Idris Elba: Heimdall

Stellan Skarsgård: Erik Selvig

James Spader: Ultron

Samuel L. Jackson: Nick Fury

Doppiatori originali

Paul Bettany: J.A.R.V.I.S.

Kerry Condon: F.R.I.D.A.Y.

Lou Ferrigno: Hulk

Doppiatori italiani

Angelo Maggi: Tony Stark / Iron Man

Massimiliano Manfredi: Thor

Riccardo Rossi: Bruce Banner / Hulk

Marco Vivio: Steve Rogers / Capitan America

Domitilla D'Amico: Natasha Romanoff / Vedova Nera

Christian Iansante: Clint Barton / Occhio di Falco

Fabrizio Vidale: James Rhodes / War Machine

Flavio Aquilone: Pietro Maximoff / Quicksilver

Gemma Donati: Wanda Maximoff / Scarlet

Nino D'Agata: J.A.R.V.I.S. / Visione

Federica De Bortoli: Maria Hill

Nanni Baldini: Sam Wilson / Falcon

Ilaria Latini: Peggy Carter

Alberto Angrisano: Heimdall

Ambrogio Colombo: Erik Selvig

Stefano Alessandroni: Ultron

Paolo Buglioni: Nick Fury

Trama e recensione

Quando Tony Stark avvia un programma di mantenimento della pace rimasto inattivo, le cose vanno male e gli Eroi più Potenti della Terra, tra cui Iron Man, Capitan America, Thor, l'Incredibile Hulk, Vedova Nera e Occhio di Falco, sono messi a dura prova nella battaglia per salvare il pianeta dalla distruzione per mano del malvagio Ultron.





Curiosità



Scarlett Johansson era incinta durante le riprese, quindi molte delle sue scene sono state programmate nella prima parte delle riprese, prima che la gravidanza risultasse troppo evidente. Per aiutare a nascondere la sua gravidanza nelle ultime riprese, sono state assunte tre controfigure. Ciò ha causato molta confusione tra gli altri attori poiché, secondo loro, tutte le donne ingaggiate erano molto simili alla Johansson. Chris Evans ha dichiarato che è arrivato al punto in cui avrebbe salutato e iniziato una conversazione con una di loro solo per rendersi conto a metà strada che la persona con cui stava parlando non era la Johansson. In aggiunta in alcune scene è stata utilizzata CG per nascondere la pancia della Johansson.



James Spader è stato la prima e unica scelta di Joss Whedon per il ruolo di Ultron, a causa della sua "voce ipnotica che può essere stranamente calma e irresistibile, pur essendo anche molto umana e divertente".



Dato che Ultron è alto quasi tre metri, James Spader che è alto 1,78 m doveva indossare un congegno simile ad un'antenna ricavato da un grosso pezzo di filo, con due sfere rosse attaccate alla parte superiore che risalivano la sua intera schiena per spuntare un metro sopra la sua testa. Ciò è stato fatto in modo che i membri del cast che condividevano le scene con lui avrebbero avuto un punto di riferimento per i suoi occhi.



Il primo giorno sul set di James Spader, il cast è rimasto così impressionato dalla sua esibizione che lo hanno applaudito e incoraggiato dopo la sua prima esibizione. James Spader usa la sua voce naturale per Ultron, senza accento o alterazioni di tono.



Thanos era stato considerato come villain del film, ma Joss Whedon gli preferì Ultron. Thanos sarà poi l'antagonista principale di Avengers: Infinity War (2018) e Avengers 4 (2019).



Il ruolo di Quicksilver nel film ha suscitato ampio dibattito sul suo posto nell'Universo Cinematografico Marvel. Il personaggio era stato discusso in precedenza come potenziale personaggio sia in X-Men: Conflitto finale (2006) che in The Avengers (2012), ma le complessità legali hanno portato alla sua assenza da entrambi i film. Nel maggio 2013, Marvel Studios e 20th Century Fox hanno annunciato una risoluzione di tali problemi, e che Quicksilver sarebbe apparso in "Age of Ultron", ma solo in base a parametri specifici: non si poteva fare alcun riferimento ai suoi rapporti con gli X-Men o Magneto (il padre del personaggio) e all'appartenenza di Quicksilver agli Avengers.



(a circa 32 minuti) Ultron recita "No Strings On Me", una canzone del film d'animazione Pinocchio (1940), un film di Walt Disney su un essere inanimato che acquisisce umanità; Ultron serve come un parallelo dark di Pinocchio. Sono entrambi burattini tecnicamente; Pinocchio è un burattino in senso letterale e Ultron è un burattino in senso metaforico.



Industrial Light & Magic ha sviluppato un nuovo sistema di motion capture per il film, chiamato "Muse", per catturare meglio i movimenti del viso e del corpo degli attori e combinare approcci diversi della stessa performance, per quanto riguarda Ultron e Hulk. Andy Serkis (che ha anche il ruolo sullo schermo di Ulysses Klaue) è stato invitato a contribuire al design e al miglioramento di Muse. Uno dei principali vantaggi è stato per gli attori, in questo film Mark Ruffalo è stato in grado di eseguire alcune delle sue interpretazioni "Mo-Cap" insieme ai suoi colleghi membri del cast sul set e on-location, al contario dei primi film dove ha dovuto lavorare separatamente dagli altri. Inoltre si è ridotta la quantità di sezioni "Mo-Cap" specifiche del viso, poiché orasi era in grado di eseguire rilevazioni contemporaneamente sia del corpo che del volto.



Il cameo di Stan Lee come veterano di guerra, durante la festa di addio di Thor, ha un riferimento con la realtà dal momento che Lee si è unito all'Esercito, ma non è mai stato al fronte.



Lou Ferrigno ha contribuito alla voce di Hulk in questo film. L'attore ha interpretato Hulk in quasi tutte le versioni live-action dal 1978: ha interpretato Hulk in L'incredibile Hulk (1978), e i successivi tre special televisivi, e ha doppiato Hulk sul grande schermo in L'incredibile Hulk (2008), film in cui ha anche interpretato una guardia di sicurezza. Ferrigno ha interpretato una guardia di sicurezza anche in Hulk (2003) di Ang Lee oltre ad aver doppiato Hulk in varie produzioni animate.



Secondo Mark Ruffalo l'aspetto di Hulk è ispirato ai fumetti di Hulk di Peter David, dove Hulk e Bruce Banner erano trattati come un caso di sdoppiamento di personalità: "C'è una cosa molto bella nel film: Hulk ha paura di Banner, come Banner ha paura di Hulk. Entrambi questi ragazzi sono ovviamente lo stesso ragazzo, e devono convivere in pace in qualche modo l'uno con l'altro, e questo confronto che si sta costruendo in questo film".



Aaron Taylor-Johnson ha descritto il suo approccio a Quicksilver come ispirato al fumetto "Marvel Ultimates": "Lui e sua sorella sono stati abbandonati dai loro genitori, e sono cresciuti nell'Europa dell'Est, difendendosi da soli e guardandosi le spalle l'un l'altro. Sua sorella è la sua guida, emotivamente è lei che si prende cura di lui, mentre lui al contrario è molto iperprotettivo fisicamente, non vuole che nessuno la tocchi".



Il film prende il nome dalla serie a fumetti Marvel del 2013 "Age of Ultron". Tuttavia Kevin Feige ha spiegato che quel particolare fumetto non sarebbe stato usato come trama di riferimento: "Abbiamo inventato alcuni titoli, ma ogni mese esce un nuovo fumetto e "Age Of Ultron" è davvero un grande titolo".



Nei fumetti, Scarlet Witch e Quicksilver nascono mutanti. In questo film hanno ottenuto i loro poteri grazie alla sperimentazione dell'HYDRA su di loro. Questo cambiamento è dovuto al fatto che 20th Century Fox detiene i diritti sui film degli X-Men e sull'intero concetto di "mutante". Pertanto questo cambiamento era destinato a dissociare il film dalla serie di film degli X-Men per evitare problemi legali.



Elizabeth Olsen (Scarlet Witch) ha lavorato con un coreografo di danza per rendere i suoi movimenti più aggraziati per le sequenze d'azione.





Aaron Taylor-Johnson ha raccontato che nessuno si era reso conto che non c'era nessun piano per un party di fine riprese fino all'ultimo giorno di riprese. Di conseguenza, Joss Whedon ha riunito il cast alla fine della giornata e li ha fatti girare per la piccola città italiana in cui stavano girando, mentre nevicava abbondantemente, finché non ha trovato un posto appropriato per una festa. Alla fine hanno trovato un piccolo club e il cast, insieme a Whedon, ha ballato fino alle quattro del mattino.



Ad un certo punto dello sviluppo Abominio (il villain del film "L'incredibile Hulk" del 2008) sarebbe stato un antagonista nel film, o un villain secondario, e Tim Roth avrebbe ripreso il suo ruolo da quel film. Alla fine Abominio è stato tagliato dalla sceneggiatura



L'armatura di Hulkbuster ha tre Reattori Arc sul davanti: uno sul petto e uno su ciascun ginocchio. Sei nella parte posteriore: quattro sul retro e uno su ciascun polpaccio. Escludendo il Reattore Arc della tuta indossata da Stark dentro l'Hulkbuster, si può affermare che ci vogliono ben nove Reattori Arc per alimentare la gigantesca armatura.



Questo film ha il maggior numero di effetti visivi di qualsiasi film Marvel con oltre 3.000 inquadrature. In precedenza Guardiani della Galassia deteneva il record con 2.750 inquadrature.



La nuova uniforme di Hawkeye combina elementi del suo outfit originale dei fumetti Marvel, il suo completo "Ultimate Marvel" e la sua identità "Ronin".



Elizabeth Olsen ha dichiarato in un'intervista che è felice che l'abbigliamento del suo personaggio non sia fedele ai fumetti in quanto sarebbe risultato inappropriato per il combattimento.



Nei fumetti il tenente colonnello James Rhodes (War Machine) ha militato in tre diverse squadre di Avengers: i principali Avengers, i West Coast Avengers (guidati da Hawkeye) e i Secret Avengers (guidati da Captain America). Qui tutti e tre i membri degli Avengers appaiono nella stessa squadra.



(A circa 1 ora e 35 minuti) Quando Stark sta selezionando una nuova A.I., uno dei chip dice Tadashi, un riferimento al chip del robot Baymax dal film d'animazione Big Hero 6, un'altra proprietà Marvel.



Joss Whedon è stato ispirato da Il padrino - Parte II (1974): "È un film molto diverso dal primo film e una tonnellata di cose è avvenuta nel mezzo, ma non hai bisogno di informazioni...è un film diverso, perché è un diverso tipo di struttura, e perché è più cupo...".



L'abbigliamento generale di Pietro e Wanda Maximoff in questo film è un tributo alla loro apparizione nella serie animata X-Men: Evolution (2000), dove Pietro indossava jeans blu e magliette sportive, e Wanda indossava un abito nero e un cappotto rosso.



In una bozza della sceneggiatura originale, poi cassata, Ultron era stato creato dal governo per eliminare all'occorenza agli Avengers, ma Ultron si ribella ai suoi creatori e gli Avengers si uniscono nuovamente per fermarlo.



In questo film, Quicksilver / Pietro Maximoff è interpretato da Aaron Taylor-Johnson. In X-Men - Giorni di un futuro passato (2014) e X-Men: Apocalisse (2016), Quicksilver / Pietro Maximoff è interpretato da Evan Peters. I due attori erano entrambi in Kick-Ass (2010).



Il team di effetti visivi ha basato il corpo principale di Ultron su un orologio svizzero: "È il robot perfetto, è elegante, bello e sofisticato".



(A circa 1 ora e 27 minuti) Tony Stark (Robert Downey Jr.) indossa una maglietta di Bruce Lee. Downey, Jr. è cintura nera di kung-fu stile Wing-Chun.



La motocicletta che Vedova Nera guida nei trailer, e nel film, è l'Harley-Davidson Project Livewire, un prototipo elettrico.



(A circa 36 minuti) Durante il suo primo incontro con i Maximoff, Ultron è visto indossare un mantello cremisi con cappuccio. Nella sua prima apparizione (Avengers n. 1968), ne indossava uno per tutto il fumetto e aveva lo pseudonimo di "Crimson Cowl".



Le riprese in Corea del Sud si sono tenute nel distretto di Gangnam, l'area che ha dato origine alla popolare canzone "Gangnam Style". Il cast e la troupe hanno ballato quella canzone durante le pause.



Nei fumetti, Ultron era un androide con occhi e bocca luminescenti. Il suo corpo finale nel film possiede queste caratteristiche come omaggio al suo aspetto nei fumetti.





Ultron inizia come forza di mantenimento della pace. Questo è un omaggio alla serie animata Avengers - I più potenti eroi della Terra (2010), dove ha avuto un'origine simile.



Il paese immaginario Sokovia, nell'Europa orientale, è in realtà il Forte di Bard in Valle d'Aosta, al confine con Francia e Svizzera.



Saoirse Ronan è stata considerata per interpretare Wanda Maximoff alias Scarlet Witch.



La capacità di Ultron di aggiornarsi e migliorarsi si basa sull'ipotesi di una "esplosione di intelligenza". Essendo uno dei possibili risultati della singolarità tecnologica o la creazione di un'intelligenza artificiale in grado di auto-miglioramento. La singolarità tecnologica è stata ipotizzata dal matematico e crittologo britannico I.J. Good nel 1965 e teorizza che la creazione dell'intelligenza artificiale potrebbe portare ad una macchina con intelligenza super-umana e capacità di risoluzione dei problemi che sarebbe in grado di progettare e costruire una macchina più capace e persino riscrivere il proprio software per migliorarsi. Questa macchina ancora più intelligente e capace, sarebbe quindi in grado di progettare una macchina ancor più intelligente, e così via. Se non interrotto, ciò potrebbe dare origine ad una "superintelligenza", una macchina in grado di superare l'intelligenza umana con la capacità di manipolare la materia o persino l'universo stesso.



Questo film è ambientato direttamente dopo il 19° episodio della Stagione 2 della serie tv Agents of S.H.I.E.L.D..



Lindsay Lohan ha sostenuto un provino per il ruolo di Wanda Maximoff.



L'abito high tech di Vedova Nera è stato influenzato dal film Tron: Legacy (2010).



Il telefono che Vedova Nera utilizza alla fine del film è un Samsung Galaxy S6.



Nei fumetti Ultron viene costruito dal Dr. Hank Pym alias Ant-Man, come forza di mantenimento della pace. Tuttavia, il personaggio è stato lasciato fuori da questo film, perché sarebbe stato un personaggio importante nel prossimo film dei Marvel Studios: Ant-Man (2015). Nonostante sia un membro fondatore degli Avengers, e il personaggio centrale della trama del fumetto "Age of Ultron", questo è il secondo film degli Avengers ad omettere il Dr. Hank Pym.



Se i Marvel Studios fossero stati in possesso dei diritti, questo film mostrerebbe i tre più forti metalli immaginari dell'universo Marvel: Vibranio (scudo di Cap), Uru (martello di Thor) e Adamantio (corpo originale di Ultron), ma poiché 20th Century Fox possiede i diritti di tutto ciò che riguarda gli X-Men, l'Adamantio non viene mai menzionato nell'Universo Cinematografico Marvel.



Tony Stark che crea Ultron è fortemente influenzato dal Frankenstein di Mary Shelley. Tony Stark crea l'androide Ultron per difendere il mondo, ma l'A.I. di Ultron viene corrotta, e si propone di spazzare via la razza umana.



Quicksilver (Aaron Taylor-Johnson) utilizza scarpe da corsa Adidas.



L'armatura "Mark 43" di Iron Man è semplicemente un "Mark 42" ricolorata e aggiornata.



In questo film Elizabeth Olsen (Scarlet Witch) ha un fratello gemello. Nella vita reale, Olsen ha due sorelle maggiori, le gemelle Mary-Kate Olsen e Ashley Olsen.



Ogni film di supereroi Marvel ha un tema principale: Iron Man e sequel (Armi e tecnologia) / L'incredibile Hulk - Mutazione e potenza nucleare / Captain America - Il primo Vendicatore e sequel - Sperimentazione e spionaggio / Thor e sequel - Mitologia e religione / Guardiani della Galassia - Vita extraterrestre ed esseri cosmici / Ant-Man - Telepatia e controllo degli animali / Doctor Strange - Magia e stregoneria / The Avengers (2012) - Invasione aliena / Avengers: Age of Ultron - Intelligenza artificiale.



In concomitanza con luscita di questo film, il leggendario regista Francis Ford Coppola annunciava il suo ritiro permanente dal cinema. Il suo film Il padrino - Parte II (1974) è stato la base e l'ispirazione principale di "Age of Ultron". Poche settimane prima dell'uscita del film, Coppola aveva criticato pesantemente il film e l'attuale sistema produttivo di Hollywood, Marvel inclusa, per aver creato una fabbrica di film tutta concentrata sugli incassi, trascurando la qualità e i valori artistici del passato.



(A circa 28 minuti) Vedova Nera rifiuta la sfida di riuscire a sollevare il martello di Thor. Nei fumetti è stata ritenuta degna di maneggiarlo in una storia ambientata in una realtà alternativa.



Nella serie tv Agents of S.H.I.E.L.D., Stagione 2 / Episodio 19 "Quella sporca mezza dozzina", l'Agente Coulson irrompe in una base HYDRA e scopre che il Barone Strucker si trova a Sokovia dove si trova anche lo scettro di Loki. Coulson contatta Maria Hill che avverte gli Avengers di recarsi a Sokovia per recuperare lo scettro, come li vediamo fare all'inizio del film.



Nei fumetti, Black Widow è una ex ballerina soggetta a condizionamento mentale e sperimentazione. Scarlett Johansson descrive questa parte della sua storia come fondamentale per il suo ruolo nel film: "Sta realizzando di non aver mai fatto una scelta consapevole, è un prodotto dell'imposizione di altre persone. Quindi deve esserci un risultato da quella consapevolezza raggiunta...la si vede fare finalmente delle scelte consapevoli nella sua vita, nel bene e nel male".





(A circa 1 ora e 17 minuti) Nella visione di Thor, più avanti nel film, si vede una breve carrellata delle quattro Gemme dell'infinito rivelate insieme per formare il sessantasei percento di un'immagine eterea del Guanto dell'Infinito (questo include l'Orb, lo Scettro, l'Aether e il Tesseract). In questa inquadratura viene rivelato che l'Aether e il Tesseract sono in realtà una sorta di contenitori che custodiscono al loro interno le Gemme dell'Infinito. Il Tesseract viene mostrato in frantumi che rivela una gemma blu ovale mentre l'Aether si disperde per rivelare una gemma rossa ovale.



(Intorno alle 2 ore) Quando Visione salva Scarlet Witch e la porta via, hanno un momento di tenerazza. Nei fumetti i due finiscono per sposarsi.



Nei fumetti è stata Wasp dare il nome a Visione, scioccata nel vederlo per la prima volta. Nel film il nome gli è stato invece dato da Thor e Ultron. Thor si riferisce a lui come alla "visione" che ha ricevuto sotto forma di profezia, e Ultron si riferisce a lui come l'oggetto della sua "visione" per il futuro.



Nei fumetti il supercriminale Ulysses Klaue è stato manipolato in battaglia contro gli Avengers da Crimson Cowl, che era Ultron che operava sotto falso nome. Questo evento appare nel film, ma conduce al successivo film dell'Universo Cinematografico Marvel, Black Panther, in cui Klaue diventa un antagonista dell'eroe.



Ultron prende varie armature di Iron Man per il suo corpo. Questo è un omaggio a Tony Stark che nei fumetti progetta un'armatura senziente che perde la sua bussola morale e cerca di uccidere il suo creatore.



(A circa 2 ore 5 minuti) Scopriamo che il figlio neonato di Occhio di Falco si chiama "Nathaniel Pietro Barton". Questo dimostra che prende il nome sia da Natasha Romanoff (Vedova Nera) che da Pietro Maximoff (Quicksilver), le due persone che gli hanno salvato la vita.



Scarlet Witch indossa un nuovo costume alla fine del film, che si basa sulla sua divisa nei fumetti "Uncanny Avengers" (blusa scollata, pantaloni e spolverino).



Nella scena sui titoli di coda Thanos recupera il Guanto dell'Infinito da un caveau e lo mette sulla mano sinistra. Nella Stanza delle armi di Odino, nel primo film di Thor, si può vedere brevemente un Guanto dell'Infinito ma è destrorso, confermando che ci sono due diversi Guanti nell'Universo Cinematografico Marvel.



Nei fumetti Visione è stato creato da Ultron per uccidere gli Avengers. In questo film è stato creato da Ultron, fornito di una mente e una serie di ideali da Bruce Banner e Tony Stark, e in seguito portato in vita da Thor per aiutare gli Avengers.



(A circa 29 minuti) Il primissimo corpo di Ultron (soprannominato Ultron Mark 1) somiglia a un drone "Iron Legion" molto usurato e pesantemente danneggiato. Tuttavia, le sue membra appaiono molto asimmetriche. Questo perché Ultron in realtà ha creato quel primo corpo da un "Drone 03" della "Iron Legion" smontato, oltre a utilizzare altre parti, che gli danno l'aspetto di un patchwork. Stranamente i corpi robotici visti in precedenza e che in seguito diventano droni di Ultron, condividono questa stessa estetica asimmetrica. In effetti l'unica delle forme di Ultron a sfoggiare un aspetto simmetrico è il corpo che ha quando incontra Wanda e Pietro Maximoff a Sokovia, soprannominato "Ultron Prime".



Sebbene nel film siano state citate tutte le forme di Ultron, queste non vengono mai citate esplicitamente come tali. Il corpo iniziale di Ultron non viene mai chiamato "Ultron Mark 1", il suo secondo corpo non viene mai chiamato "Ultron Prime", il suo corpo "Prime" placcato al Vibranio non viene mai definito "Ultimate Ultron", e i suoi droni non sono mai denominati "Sentinelle Ultron".



Le Sentinelle di Ultron sono basate sull'Ultron dei fumetti. Gli occhi e la bocca si illuminano di blu, ma quando Ultron prende il controllo del loro corpo, i loro occhi diventano rossi, somiglianti a quelli della controparte dei fumetti di Ultron.



Alla fine del film possiamo vedere i nuovi Avengers: Scarlet Witch, Visione, Falcon e War Machine.



Il film costato 365 milioni di dollari ha incassato nel mondo un milardo e 405 milioni di dollari.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono state composte a quattro mani da Brian Tyler e Danny Elfman . Nel mese di marzo 2014, Brian Tyler ha firmato per comporre la colonna sonora sotituendo il compositore del primo film, Alan Silvestri, segnando così la sua sua terza collaborazione cinematografica con la Marvel dopo Iron Man 3 e Thor: The Dark World.

Brian Tyler in un'intervista ha detto che le musiche composte per Avengers 2 rendono omaggio alle colonne sonore composte da John Williams per Star Wars, Superman e I predatori dell'arca perduta e nella scrittura ha fatto riferimento anche a precedenti partiture composte per i film di Iron Man, Thor e Captain America al fine di creare un universo musicale coeso: "Questo è di sicuro l'obiettivo primario. Devi costruire in nostalgia e farlo in anticipo in modo da poter rapportarsi ad esso".



Alla colonna sonora ha contribuito Danny Elfman rielaborando tra l'altro il tema principale composto da Alan Silvestri per il primo film, traendone un nuovo tema ibrido dal titolo "New Avengers - Avengers: Age of Ultron". Danny Elfman durante una recente intervista ha parlato di questa rielaborazione del tema originale di Alan Silvestri: "Ho preso parte del tema di Alan Silvestri sul film originale, che mi è piaciuto molto, inserendovi il nuovo tema che è diventato una specie di ibrido che mi è piaciuto altrettanto". I fan ricorderanno il tema originale di Alan Silvestri in particolare durante la memorabile ripresa a 360 gradi che ritraeva tutti i Vendicatori in un'unica inqudratura durante la battaglia finale di New York City.



Una curiosità sulla musica che potete ascoltare nel trailer che accompagna il minaccioso monito di Ultron: "Siete marionette, aggrovigliate nei fili…nei fili…Io sono libero, non ho fili che mi legano”. Quel tema musicale, che potete ascoltare nella clip che apre l'articolo, altro non è che una versione alternativa e decisamente inquietante del brano “I’ve got no Strings” (Mai mi legherai) tratto dalla colonna sonora del Pinocchio della Disney.



TRACK LISTINGS:

1. Avengers: Age of Ultron Title (Brian Tyler)

2. Heroes (Danny Elfman)

3. Rise Together (Brian Tyler)

4. Breaking and Entering (Brian Tyler)

5. It Begins (Danny Elfman

6. Birth of Ultron (Brian Tyler

7. Ultron-Twins (Danny Elfman

8. Hulkbuster (Brian Tyler

9. Can You Stop This Thing? (Danny Elfman)

10. Sacrifice (Brian Tyler)

11. Farmhouse (Danny Elfman)

12. The Vault (Brian Tyler)

13. The Mission (Brian Tyler)

14. Seoul Searching (Brian Tyler)

15. Inevitability-One Good Eye (Danny Elfman)

16. Ultron Wakes (Danny Elfman)

17. Vision (Brian Tyler)

18. The Battle (Brian Tyler)

19. Wish You Were Here (Brian Tyler)

20. The Farm (Danny Elfman)

21. Darkest of Intentions (Brian Tyler)

22. Fighting Back (Brian Tyler)

23. Avengers Unite (Danny Elfman)

24. Keys to the Past (Brian Tyler)

25. Uprising (Brian Tyler)

26. Outlook (Brian Tyler)

27. The Last One (Brian Tyler)

28. Nothing Lasts Forever (Danny Elfman)

29. New Avengers - Avengers: Age of Ultron (Danny Elfman)

